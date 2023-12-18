«على أصولها».. طريقة بسيطة لعمل صينية البطاطس بالسجق بمكونات متوفرة فى البيت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر البطاطس من المكونات التى تضيف طعمُا لذيذ للوصفات ومنها صينية البطاطس بالسجق وهى وحادة من ألذ الأكلات التي يفضل الكثير من الناس بطبخها كثيرًا، فهي تعد وجبة شهية لذيذة وهي من أفضل الخيارات على الغداء، وهى من الوصفات التقليدية التي تعتمد على امتزاج المكونات بطريقة صحيحة ولذلك في هذا المقال جمعنا لكم طرريقة عمل صينية البطاطس

طريقة عمل صينية البطاطس بالسجق

إليكم طريقة عمل صينية البطاطس بالسجق:

خمس حبات بطاطس، ونقوم بتقشيرهم وتقطيعهم إلى شرائح رقيقة

أربعة قطع من السجق، مقطعة إلى شرائح.

ثم نضيف بصلة كبيرة، مقطعة إلى شرائح رقيقة.

فصين من الثوم، مهروسة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من مسحوق البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون.

ملح وفلفل حسب الذوق.

زيت الزيتون للدهن.

ثم نقوم بوضع خليط الثوم على خليط البطاطس بالسجق، ونقوم بالتقليب جيدًا حتى تتغلغل التوابل في المكونات بصورة جيدة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع المكونات في صينية الخبز المدهونة بزيت الزيتون.

ثم نضع الصينية في الفرن الساخن ومتركها لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى ينضج جيدًا.

صينية البطاطس بالسجق وصلصة الطماطم. يمكننا إضافة الطماطم إلى وصفتنا وهى كالأتى:

نقوم بإضافة خمس حبات من البطاطس المقشرة والمغسولة والقطعة إلى حلقات بسمك 1 سم تقريبًا.

ثم نقوم بوضع بصلة كبيرة الحجم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

فصين من الثوم المفروم.

سبع حبات من الطماطم معصورة في الخلاط الكهربائي مع كوب من الماء.

سجق بكمية حسب الرغبة مقطع إلى مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ولزيادة اللذة نقوم بوضع في صينية البصل مع اضافة عليه الفلفل الأسود وقومي بالدعك معًا، ثم نضع البطاطس الحلقات ونقوم بالتقليب، ثم نقوم بوضع السجق وعليها ثم نقوم بإضافة عصير الطماطم والملح والسمن، وتدخل الصينية الفرن حتى تمام النضج.