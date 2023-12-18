علاج البثور الحمراء بعد الحلاقة إليكم نصائح لجلد ناعم من غير حبوب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - علاج البثور الحمراء بعد الحلاقة القيام بعملية الحلاقة عند الرجال يعد شيء ضروري يحرص عليه البعض منهم كل صباح من أجل أن يصبح بوجه ناعم على الجانب الأخر تلجا الفتيات في بعض الأحيان إليه حيث تعد من احدي الطرق التي تعمل على إزالة الشعر بينما يوجد العديد من الطرق التقليدية و الليزر والحلاقة أو أل Shaving كما يسمونها هنا تقوم كل فتاة باختيار ما يناسبها من هذه الطرق ولكن كل طريقة لها مشكلاتها ظهور البثور الحمراء على الجلد من أكثر الأشياء ضررا التي تسببها الحلاقة من هنا يبحثنا الرجال والبنات عن طرق للتخلص من هذه البثور إليكم بعض النصائح الهامة في التخلص من البثور الحمراء بعد القيام بعملية الحلاقة فتابعوا معنا هذا التقرير.

علاج البثور الحمراء بعد الحلاقة

يساعد الأسبرين المطحون الممزوج بالماء على محاربة البثور الحمراء لأنه يحمل حمض الساليسيليك حيث يعد مركب يعالج الالتهابات ويعمل على تهدئة البشرة المتهيجة نطحن حبات الأسبرين ونصب عليه الماء المقطر نقلب حتى يصبح عجينة.

ثم نضعه على المنطقة المصابة بالحبوب الحمراء نتركه حتى يجف لمدة خمس دقائق نشطف الوجه بالماء الفاتر على أن تكرر هذه العملية مرتين يوميا للحصول على نتائج طيبة وفعالة.

استخدام الماء البارد يعالج الحبوب الحمراء بعد الحلاقة

بعد الانتهاء من الحلاقة يجب شطف الماء الوجه بالماء البارد حيث يؤثر بالإيجاب على الجلد لان الماء البارد يساعد على سد المسام والقضاء على البثور الحمراء ولا يوجد لها أي ظهور مره اخرى بعد استخدام الماء البارد مباشرة عقب عملية الحلاقة.

استخدام الشاي الأخضر

الشاي الأخضر له القدرة على تهدئة البشرة الملتهبة سوف نشرح لكم طريقة يمكن من خلالها القضاء على البثور الحمراء بعد الانتهاء من الحلاقة بل تمنحك الراحة وتختفي أثارها نهائيا من خلال غمس كيسين من الشاي الأخضر داخل كوب من الماء الساخن ثم نحضر قطع القماش نظيفة ونغمسها بالشاي الأخضر ثم نضعها مكان اليثور الملتهبة لمدة من 5 إلى 10 دقائق على أن يتم تكرار هذه الوصفة عدة مرات خلال اليوم.