طريقة المخابز الناجحة في عمل البقسماط بالسمسم هش ومقرمش بمكونات بسيطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البقسماط هو نوع من الخبز المحمص الذي يتميز بمذاقه المقرمش ورائحته الشهية، ويمكن تناوله وحده أو استخدامه في إعداد السلطات أو تناوله مع كوب من المشروبات، كما أنه يعد وجبة خفيفة صحية وغنية بالألياف، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل البقسماط بالسمسم في المنزل وهي طريقة سهلة وبسيطة لا تتطلب الكثير من الوقت والجهد فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

مقادير البقسماط بالسمسم

3 أكواب دقيق أبيض متعدد الأغراض او مخصص للمخبوزات.

نصف كوب زيت نباتي نقي.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

رشة ملح طعام ناعم.

رشة سكر أبيض.

ماء دافئ للعجن.

سمسم للتزيين.

طريقة تحضير البقسماط بالسمسم

في وعاء كبير اخلطي الدقيق بعد نخله جيداً لضمان نظافته ولفك تكتلاته مع الزيت والخميرة والملح والسكر.

أضيفي الماء الدافئ تدريجياً مع العجن حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر وتتضاعف حجمها.

بعد أن تختمر العجينة اقسميها إلى كرات صغيرة.

شكلي الكرات إلى أسطوانات طويلة أو مربعات حسب الرغبة.

غلفي الأسطوانات أو المربعات بالسمسم.

رصي البقسماط في صينية خبز مبطنة بورق الزبدة.

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

اخبزي البقسماط لمدة 20 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبياً.

أخرجي البقسماط من الفرن واتركيه يبرد تماماً قبل تقديمه.

نصائح لعمل القسماط بالسمسم