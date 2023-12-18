آيس تي بالتوت: طريقة سهلة وسريعة لتحضير مشروب لذيذ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وصفة الآيس تي من الوصفات العالمية مثل آيس تي بالتوت، وهو مشروب لذيذ، والشاي المثلج له طريقة مختلفة عن شرب الشاي العادي ويتميز بإضافة العديد من النكهات والتغيير في الطعم حسب الرغبة، ولكن في هذا المقال نقدم إليكم طريقة عمل آيس تي بالتوت بخطوات سهلة وبسيطة.
مقادير عمل الآيس تي بالتوت
- 500 جرام من عصير التوت المجمد.
- 1\2 كوب من عصير الليمون الطازج.
- باكيت من الشاي.
- ملعقتين من السكر أو حسب الرغبة.
- 4 أكواب من الماء.
طريقة التحضير
- في البداية نحضر إناء صغير ونضعه على نار متوسطة ونضع به عصير التوت المجمد وعصير الليمون الطازج، ونقلب جيدًا لمدة 5 دقائق.
- ثم نرفع الإناء من على النار ونصفي الخليط في مصفاة مناسبة ثم نهرس التوت باستخدام الملعقة.
- في إناء يتم غلي الماء ثم وضع باكيت الشاي فيها ثم نتركه ينقع لمدة 5 دقائق.
- نضيف السكر إلى الشاي ونرفعه مرة أخرى على النار، ونقلب السكر جيدًا في الشاي حتى يذوب تمامًا.
- نضيف خليط عصير الليمون والتوت إلى الشاي ونخلط المكونات جيدًا.
- يصبح لدينا آيس تي بالتوت نضعه في الثلاجة حتى يبرد ثم نصبه في أكواب التقديم، ويقدم في العادة في فصل الصيف وبالهنا والعافية.
من الممكن إضافة من نكهات كثيرة إلى الشاي المثلج حسب الرغبة أو التفضيل ومن فوائده تهدئه الجسم وتحسين المزاج.
نصائح هامة
-
الشاي هو مشروب لذيذ وغني بالفوائد الصحية ومع ذلك، هناك بعض النصائح الهامة التي يجب مراعاتها عند تناول الشاي لضمان الاستمتاع بفوائده الكاملة وتجنب أي آثار جانبية محتملة.
-
يجب الحذر من تناول الشاي المثلج بكميات كبيرة، حيث إنه قد يتسبب بإلحاق الضرر بالكلى وذلك بسبب حمض الأوكساليك الذي إذا دخل جسم الإنسان بكميات كبيرة.
- حيث يسبب اختلال في وظائف الكلى الطبيعية وعدم قدرتها على التخلص من الفضلات كالمعتاد وضروري تناول 3 لتر من الماء لتحنب الإصابة بتلك المضاعفات.