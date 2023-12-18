«بطعم غني لا يقاوم».. طريقة عمل الاخطبوط المشوي بالصوص السري لضمان مذاق ولا أروع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الاخطبوط من الأكلات البحرية التي نالت شهرة واسعة في الآونة الأخيرة وهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم ومنها الفسفور والأوميغا 3 وغيرها من الفيتامينات والمعادن، وهو يتكون من 8 أرجل وتكون طرق عديدة لطهيه ولكل واحدة منهم مذاق خاص، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الاخطبوط المشوي في البيت بأسرار المطاعم فتابعونا.

طريقة عمل الاخطبوط المشوي

إذا كنت من عشاق الاخطبوط يمكنك الآن عمله في البيت بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

كيلو من الاخطبوط الطازج.

جزرة مقطعة شرائح.

2 عود بقدونس طازج.

2 ورق لورا.

عود قرفة.

بصلة مقطعة.

مكونات التتبيلة:

ملح وفلفل أبيض.

ربع ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ربع ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ربع كوب زيت زيتون.

ربع ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع ملعقة صغيرة كمونز

مكونات الصوص:

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

3 فصوص ثوم.

ملح وفلفل أبيض.

2 ملعقة صغيرة زبدة.

3 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء مفرومة.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمونز

طريقة التحضير