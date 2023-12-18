تفتيح الجسم بشكل لا يصدق دلكة الخل وصابونة الجلسرين تفتيح وترطيب فوق الخيال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هدية عرائس الشتاء دلكة مميزة ورائعة، لأنها تعمل على تفتيح الجسم بشكل رائع، كما أنها مفيدة جدا في الترطيب خاصة في أيام الشتاء والبرد الذي يجعل الجسم في حالة جفاف قوي، اليوم سوف نتعرف على هذه الدلكة المميز والخطيرة بل معجزة تقضي على التصبغات والبقع الداكنة في الجسم وتجعل الجسم ناعم جداً من أول استخدام.

مقادير طريقة عمل دلكة الخل وصابونة الجلسرين

لتحظي بوصفة مميزة يجب توافر بعض المكونات البسيطة والمتوفرة وهي كالتالي:

صابونة كاملة من الجلسرين.

نصف كوب صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

ماء ساخن.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

طريقة عمل الوصفة

تتضمن طريقة تحضير الوصفة بعض الخطوات البسيطة والمهمة التالية:

نحضر صابونة الجلسرين ونقوم ببشر الصابون، بواسطة مبشرة على الجهة الناعمة. نضع بشر الصابون في طبق عميق ونضع الماء الساخن، بالتدريج مع التحريك المستمر. نستمر هكذا حتي تذوب الصابون تماماً. نضيف الخل والزبادي، ونقلب المكونات جيداً مع بعضها. نضيف دقيق الأرز ونقلب جيداً، حتى يمتزج الخليط. نضع زيت الزيتون وعصير الليمون، ونقلب المكونات جيداً. يوضع الجلسرين والبيكنج بودر ونقلب جيداً، حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

طريقة استعمال دلكة الخل وصابونة الجلسرين

معنا الأن طريقة تطبيق الدلكة على الجسم كله بخطوات بسيطة وهي كالآتي: