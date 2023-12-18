لو عندك سكر ومياه 100قطعه مارشميلو بنفس الطعم الجاهز وأحلي سهل وسريع للأطفال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حلوى المارشيملو هي حلوه مميزة ذات طعم وشكل مميز، يقبل على شراء هذه الحلوى ويحبونها جميع أفراد الأسرة، ونتناول هذه الحلوى بشكل أكثر في فصل الشتاء، ونستخدم هذه الحلوى ونقدمها في جميع المناسبات المميزة و نقدمها لأطفالنا وللأشخاص الذين نفضلهم ونحبهم، ويمكن تغطية قطع المارشميلو بالشوكولاتة السائلة أو نغرسها في حبيبات السكر، ويمكن عمله في المنزل ليكون أشهى وأنظف وأطعم، بدلا من شراءه من الخارج لا نضمن نظافته ولا طريقة عمله ولا الألوان الصناعية الموضوعة به، ونذكر لكم طريقة عمل كمية كبيرة من المارشيملو من خلال المقال.
يمكنك عمل المارشيملو في منزل بمكونات بسيطة والخطوات سهلة، هذه الطريقة غير مكلفة للغاية، ونذكر لكم مكونات عمل المارشميلو في المنزل من خلال النقاط التالية:
- كوب شراب سكر خفيف القوام.
- كوب كبير من الماء.
- كوب ونصف من السكر.
- 3 بياض بيض.
- ربع كوب ماء بارد.
- ملعقتين كبيرتين من الجيلاتين.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ألوان طبيعية.
خطوات عمل المارشميلو في المنزل
لكي تقومي بعمل المارشميلو في المنزل ويعطيك نتيجة مثل الذي تقوم بشرائه من الخارج يجب عليك اتباع مجموعة بسيطة من الخطوات واتباع هذه الخطوات بكل دقة، ونذكر لكم خطوات عمل المارشميلو في المنزل من خلال النقاط التالية:
- في إناء على النار نقوم بخلط الماء مع السكر وشراب السكر ونتركهم حتى الغليان.
- نرفع الخليط من على النار بعد غليانه.
- نقوم بخفق بياض البيض بالمضرب اليدوي ونضيف إليه الجيلاتين مع الماء البارد ونستمر في التقليب السريع.
- نضيف الفانيليا لخليط البيض والجلاتين ونقلب حتى يثقل قوام الخليط ويتجمد قليلاً.
- نبدأ في إضافة قطرات من الألوان الطبيعية المفضلة مع الإستمرار في التقليب.
- نفرش ورق الزبدة في صينية مربعة ونضع بها الخليط ونتركه في الثلاجة لليلة كاملة حتى تتماسك.
- نبدأ في تقطيع المارشملو باستخدام القطاعات ذات الأشكال المختلفة أو تقطيعه على شكل مربعات أو دوائر أو مثلثات حسب الرغبة.
- بعد الانتهاء نحصل على قطع مارشميلو مختلفة الأشكال والألوان.