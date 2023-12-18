مش هتشتري الزيتون تاني.. تعرف علي طريقة زراعة الزيتون في البيت من البذور بأقل تكلفة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنت من عشاق الزراعة فإن من بين الأشجار الجميلة التي يمكن زراعتها في حديقة منزلك او السطح شجرة الزيتون وعلى الرغم من أن زراعة هذه الشجرة تتطلب صبرا ووقتا طويلا، إلا أن كل مرحلة من مراحل نموها تكون ممتعة ومليئة بالتسلية فيما يلي سنتعرف عبر موقعنا بوابة الصبح تلك المراحل بالترتيب

طريقة زراعة الزيتون في البيت

أولاً وقبل كل شيء ينبغي على المزارع اختيار بذور الزيتون ويمكن الحصول عليها إما من الزيتون الذي نقتنيه ونتناوله في المنزل أو من المشاتل التي تقوم ببيع هذه البذور ومع ذلك يجب التحقق من ملاءمة نوعية الزيتون المختارة لمناخ وتربة المنطقة التي يتواجد فيها المزارع وبأتباع الخطوات التالية ستتمكن من زراعتها بنجاح:

يبدأ العمل بتجهيز البذور لعملية الزراعة، حيث يتم غمر البذور في ماء دافئ لمدة لا تقل عن 48 ساعة وينصح بتغيير الماء بانتظام لتجنب تكون البكتيريا والعفن على سطح الماء. باستخدام أداة حادة مثل السكين، يتم فتح القشرة المحيطة بالبذرة من الأعلى لاستخراج البذرة بعد ذلك، يتم وضع البذرة في منديل مبلل بالماء، ويوضع المنديل داخل قطعة قصدير يتم إغلاقها. عندما تبدأ البذور في الانبات، يتم استخراجها من القصدير والمنديل، ومن ثم يتم استعداد التربة الممتازة للزراعة، مع الحرص على أن تكون درجة حموضتها محايدة إلى قلوية بشكل طفيف يتم وضع التربة في أكواب زراعة صغيرة. توضع البذور بشكل أفقي وعلى عمق يقارب 10 سنتيمتر، ثم يتم وضع أكواب الزراعة في مكان دافئ ويدخل له إشعاع الشمس بشكل كاف. تنبت البذور خلال فترة تتراوح الي عدة أسابيع، وينبغي رعاية ري وجعل التربة رطبة بحذر، حيث يجب تجنب زيادة كمية الماء لتجنب تعفن البذور بمجرد الانبات، يجب توفير إضاءة خفيفة للبذور من أشعة الشمس، مع تحريك أكواب الزراعة بانتظام لضمان نمو متساوي. يترك الشتلات لتنمو حتى يصل طولها إلى حوالي 20 سنتيمتر في هذه المرحلة، يجب نقلها إلى تربة أكبر، حيث يتم اخراجها بحرص من أكواب الزراعة لتجنب التلف في جذور الشتلات.

في مراحل نموها الاولي لا تحتمل أشجار الزيتون الجفاف، لذا ينبغي ريها بانتظام وحمايتها من البرد الشديد في فصل الشتاء باستخدام الخيش، ولكن مع نمو الأشجار واكتسابها للقوة، تصبح أكثر قدرة على تحمل الجفاف.