هاترجع احسن من الأول.. خلطة سحرية لتنظيف الحوئط بخطوات بسيطة ومكونات موجودة فى كل مكان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من النساء الذين يريدون حل لمشكلة الحوائط من البقع والشخابيط، نظرًا لكثرة حدوثها لوجود الأطفال الذين يحبون الشخبطة على الجدران وقيامهم بالرسومات عليها بواسطة الأقلام الرصاص والأقلام الألوان، ونتيجة لذلك تقوم رات المنزل بتنظيف الجدران بطرق كثيرة ولكن لا تقوم بوظيفتها، وهنالك نتيجة لذلك من قاموا بأستخدام البيكينج بودر،حيث يمتلك البيكينج بودر القابلية لتنظيف الحوائط على الفور وذلك سوف نتحدث هذه المقالة عن كيفية اتسخدام البيكينج بودر فى تنظيف الحوائط.

مكونات وصفة تنظيف الجدران

ما يميز هذه الوصفة هو توافرها فى جميع المنازل وهى كالأتى:

معلقة من ملح ليمون.

معلقة من البيكنج بودر.

مسحوق منظف.

كوب من كلور مركز.

نصف كوب من الأمونيا. طريقة تحضير الوصفة: لا تحتاج هذه الوصفة إلى مجهود فى تحضيرها وهى كالأتى:

نقوم بوضع ما تم ذكره من مكونات فى وعاء بعد ذلك نقوم بتقليب المكونات جيدًا.

ثم بعد ذلك نقوم بتقليب فرشاة بالمخلوط ونمسح الجدران بها.

ثم نقوم باحضار فوطة مبللة جيدًا ونمسح بها.

وصفة صودا الخبز لتنظيف الجدران

تعتبر وصفة صودا الخبز واحدة من الطرق الفعالة لتنظيف الجدران ومن مكوناتها كالأتى:

معلقة من صودا الخبز.

كوب من الخل.

معلقة مسحوق غسيل.

غطائان من ديتول. طريقة تحضيرالوصفة:

نقوم بوضع ما تم ذكره من مكونات فى وعاء بعد ذلك نقوم بتقليب المكونات جيدًا.

ثم بعد ذلك نقوم بغمس اسفنجة بشكل جيد فى الخيط ونغسل بها الجدران وسوف تندهش من قوة هذه الوصفة فى التنظيف والتخلص من الشخابيط.

ثم بعد ذلك نقوم بمسح الجدران بفوطة جافة لتنشيفها جيدًا.

قومى بالتأكد جيدًا ان الحوائط جافة وذا كان بها بقع صعبة التخلص منها يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من صودا الخبز إلى الخليط إذا كانت الحوائط بها بقع زيتية وكذلك يمكننا القيام بإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى الخليط بهذه الطريقة يمكننا الحصول على حوائط نظيفة وجميلة.

هناك الكثير من الطرق الأخرى ولكن تحتاج إلى مكونات صعبة التوافر فى الأمكان الأخرى او صعبة التحضير ولذلك لا ننصح بها.