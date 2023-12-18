“عشان ميتنصبش عليك”.. حيلة ذكية للتفرقة بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش .. اتحداك أذا كنت تعرفها قبل كده

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “عشان ميتنصبش عليك”.. حيلة ذكية للتفرقة بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش، زيت الزيتون من أهم الزيوت الاي يتم الحصول عليها من خلال النباتات المتواجدة بشكل كبير داخل الدول المختلف، ولكن احيانا يعمل التجار على تقديم زيت عادي ومعه القليل من زيت الزيتون حتى يكون نفس الرائحة ولكن الفائدة تصلح مختلفة فلا يمكن أن يتساوى الأصلي بالمغشوس، لذلك سنوضح طريقة التفرقة بينهما من حيث المذاق واللون وأيضا الرائحة وهذا من خلال الفقرات القادمة بالمقال
علامات توضح زيت الزيتون الأصلي
زيت الزيتون الأصلي متميز بعدة أمور خاصة بالمذاق واللون والرائحة وغيرها من الخصائص الظاهرة التي تجعلنا نكتشف هل أصلي ام لا، وذلك عن طريق الآتي
- لون الأصلي عند وضعه أمام ضوء قوي يصبح احمر قليلا بالإضافة إلى أنه يكون في البداية أخضر.
- مذاق زيت الزيتون يحتوي على كمية كبيرة من الحموضة ولا يتغير عند استخدامه لفترة طويلة.
- لزوجة الزيت تكون قوية جدا عن أي زيت آخر.
- بالنسبة للرائحة فهي من أفضل الروائح التي يمكن شمها، وكذلك لا تسوء مع فتح العبوة أكثر من مرة.
خطوات اكتشاف الزيت المغشوش من الأصلي
هناك عدد من الخطوات الخاصة بتحديد زيت الزيتون هل مغشوش أم اصلي ولا يوجد به أي شك، وذلك باتباع ما يلي
- إحضار أي كوب يتحمل برودة الثلاجة ونضع به زيت زيتون.
- نتركه داخل الثلاجة لمدة من الوقت وهي يفضل أن تكون يوم كامل.
- نخرج الكوب من الثلاجة واكتشف هل تم تجميده أم مازال كما هو.
- المجمد هو الأصلي والذي يستمر بنفس حالته هو المغشوش.