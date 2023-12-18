طريقة عمل الحمام بالفريك في المنزل مثل المطاعم بالظبط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الحمام بالفريك من الأكلات المشهورة والمعروفة في مصر ويعد من الأكلات المطلوبة بكثرة في العزومات والمناسبات وتبحث الكثير من السيدات على طريقة تحضيره في المنزل لضمان النظافة وتوفير المال وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الحمام بالفريك في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة.

مقادير عمل الحمام المحشى بالفريك

توجد بعض المقادير البسيطة المطلوب تحضيرها لعمل الحمام بالفريك في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي كالتالي:-

٤ حمامات كبار.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

٢ ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة قرفة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

كوب فريك مغسول و منقوع.

ماء مغلى.

لعمل الفريك

نحضر بصلة كبيرة ونقطعها مكعبات ونشوحها في حلة على النار في ٢ ملعقة زيت ونضيف عليها قرفة وبهارات مشكلة وملح.

ثم نضيف لها الفريك (يكون منقوع في ماء مغلي لمدة نصف ساعة )ونغسلة ونصفية

نقلب الفريك قليلا ًمع البصل.

نقلب الفريك قليلا ًمع البصل. ثم نضيف عليهم ٢ كوب ماء ويترك على نار عالية حتى يتشرب الماء كلها.

ثم نأخذ جزء من الفريك يترك جانباً لحشو الحمام، والباقي يترك حتى يكمل سوا على نار هادية ونقوم بتغطية الإناء.

لعمل الحمام

نحضر الحمام نغسلة جيداً بالملح والخل والدقيق نفصل الرقبة عن الجلد ونقطعها. نفصل جلد البطن عن اللحم حتى نحشية بالفريك مع مراعاة عدم قطع الجلد. نقوم بحشى الرقبة بالفريك ونقفل طرفها بعود الأسنان الخشب وثم نقوم بحشى البطن ونترك فراغ حتى يأخذ الفريك حجمة مع النضج ونحشى أيضاً بين الجلد والبطن. نقوم بقفل الحمام برجليها عن طريق إدخال الرجلين عكس بعض في الفتحة الموجودة في الحمام، هذة الطريقة لن تدخل مياة السلق ولا تخرج الفريك. ثم نقوم بوضع حلة على النار ونضيف كمية من الماء لسلق الحمام ونضيف ملعقة صغيرة ملح وورق لورا وتترك حتى تغلى وننزل بالحمام.

يترك لمدة نصف ساعة حتى يستوي ثم يخرج من الشوربة ويصفى ويحمر في السمنة أو الزبدة ويقدم ساخن بجانب السلطة والملوخية وبألف هناء وعافية على قلبك.