موسم الجزر دلوقتي تعالي أقولك على طريقة عمل كيكة الجزر بطعم خرافي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا كيكة الجزر التى يشتهيها العديد من الأشخاص ويمكنك تقديمها بأكثر من طريقة واليوم نقدم لك أفضل طريقة لعمل الكيكة اللذيذة داخل منزلك، كما أن هذه الكيكة تساعد فى سد الجوع ويمكن تناولها فى الصباح كوجبة إفطار خفيفة، وهذه الكيكة يمكنك اعدادها فى خلال دقائق بسيطة.

طريقة عمل كيكة الجزر

تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل كيكة الجزر اللذيذة حتى تقوم بتقديمها لعائلتها، واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لتقديم كيك الجزر داخل المنزل، لمعرفة الطريقة فقط كل ما عليك إتباع الخطوات البسيطة التالية:

المكونات:

كوب ونصف من السكر.

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض.

عدد ثلاثة من البيض.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب كبير من الحليب السائل.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

كوب كبير من الجزر المبشور.

طريقة التحضير

أحضري وعاء كبير الحجم يناسب عمل كمية كيكة الجزر.

ثم ضعي بداخله الزبدة والسكر الأبيض واخفقي باستخدام مضرب الطعام الكهربائى.

ثم اسكبي الفانيليا والبيض واخفقي مرة اخرى حتي تمتزج المكونات جيدًا.

ضيفي الحليب السائل والجزر المبشور وامزجي المكونات.

ثم ضعي البيكنج بودر والدقيق تدريجياً واخلطي جيدًا حتى تتأكدي من تجانس كافة المكونات مع بعضها.

جهزي قالب مناسب لعمل الكيكة واسكبي بداخلها الكيكة.

ثم سخني الفرن على درجة حرارة 180 قبل وضع قالب الكيك.

بعد ذلك ضعي القالب داخل الفرن لمدة تتراوح بين خمسة وثلاثين إلى خمسة وأربعين دقيقة حتى تنضج.

ثم اخرجي قالب الكيك من الفرن واتركيها حتى تبرد لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

قطعي قالب الكيك ويمكنك تقديمه دافئ أو بارد.

في نهاية هذا المقال نكون عرضنا لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل كيكة الجزر اللذيذة التي تحتوي على العديد من الفوائد والقيم الغذائية التي يحتاج إليها الجسم.