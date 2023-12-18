اعملي أحلى ساندوتش فرايد تشيكن بالعيش الكيزر ذي بازوكا وهارت أتاك بالظبط دوبل أو تريبل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث العديد من السيدات عن طريقة طريقة عمل ساندوتش فرايد تشيكن بالعيش الكيزر داخل المنزل حتى تقوم بتوفير الكثير من المال الذي يتم تهدير في شراء السندوتشات الجاهز من الخارج، كما أنها وجبة لذيذة مفضلة ومحببة لدى العديد من الكبار والصغار، وهي وجبة مختلفة عن الوجبات التقليدية التي يتم تقديمها بشكل يومي.

طريقة عمل ساندوتش فرايد تشيكن بالعيش الكيزر

نقدم لكم اليوم طريقة عمل ساندوتش فرايد تشيكن بالعيش الكيزر داخل المنزل، لمعرفة الطريقة فقط كل ما عليك إتباع الخطوات البسيطة التالية:

المكونات:

ثلاثة ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

عدد واحدة من البيض.

ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

نصف ملعقة من الفلفل الحار.

أربعة من صدور الدجاج المخلي من العظم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل.

الأبيض.

زيت للقلي.

ملعقة صغيرة من الخردل.

مايونيز حسب الرغبة.

خس حسب الرغبة.

طريقة التحضير

أحضري وعاء متوسط الحجم وضعي بداخلة صدور الفراخ المخلية والملح، والفلفل الأبيض والخردل وضعيها داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن خمسة وثلاثين دقيقة.

جهزي طبق وقومي بتحضير التتبيلة وضعي بداخلة الدقيق الأبيض، النشا، البيكنج بودر، الفلفل الحار، الحليب، البيض، وامزجي جميع المكونات جيدًا حتي تتاكدي من اختلاطها.

بعد مرور تتبيلة الفراخ بالملح قومى بإحضار مقلاة بها زيت غزير للقلي.

ضعي الفراخ داخل تتبيلة الدقيق وقومي بغمسها داخل زيت القلي.

عندما تاخذ الفراخ اللون الذهبي الرائع قومي بقلبها للجهة الأخرى حتى تتلون من جميع الجهات.

قومي بتصفية الفراخ من الزيت وضعيها على مناديل ورقية.

قومي بفتح العيش الكيزر وضعي بداخله قطع الفراخ ثم ضعي الخس والمايونيز والكاتشب حسب الرغبة.

قدمي سندوتشات الفرايد تشيكن مثل الجاهزة تمامًا.

في نهاية هذا المقال نكون عرضنا لكم أفضل طريقة لعمل ساندوتش فرايد تشيكن بالعيش الكيزر مثل الجاهز تمامًا.