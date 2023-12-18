مقرمشات الجبنة الرهيبة دون بيض أو قلي ب 3 مكونات وصفة سهلة واقتصادية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مقرمشات الجبنة من الأطباق الخفيفة واللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، وهي وجبة خفيفة صحية يمكن تقديمها للأطفال والكبار، نقدم لكي وصفة اقتصادية ومميزة وأيضا بديل صحي ولذيذ للمقرمشات المصنعة المليئة بالطعم والألوان والصناعية الضارة.

مكونات مقرمشات الجبنة: