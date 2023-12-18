مقرمشات الجبنة الرهيبة دون بيض أو قلي ب 3 مكونات وصفة سهلة واقتصادية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مقرمشات الجبنة من الأطباق الخفيفة واللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، وهي وجبة خفيفة صحية يمكن تقديمها للأطفال والكبار، نقدم لكي وصفة اقتصادية ومميزة وأيضا بديل صحي ولذيذ للمقرمشات المصنعة المليئة بالطعم والألوان والصناعية الضارة.
مكونات مقرمشات الجبنة:
- نصف كوب دقيق
- 2 ملعقة كبيرة زبدة أو زيت
- نصف كوب جبنة رومي أو فلامنك أو شيدر أي جبن جاف
- 2 ملعقة كبيرة ماء بارد
- رشة ملح
- ملعقة صغيرة بابريكا
- نصف ملعقة صغيرة شطة اختياري
- ربع ملعقة صغيرة ثوم بودر
- ربع ملعقة صغيرة بصل بودر
طريقة التحضير:
- في الكبة أو مطحنة الخلاط الكهربائي، ضعي الدقيق والزبدة والجبن واخلطي جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا.
- أضيفي من 1 إلى 2 ملعقة كبيرة من الماء البارد واخلطي مرة أخرى.
- ستكون العجينة مفتتة قليلًا وغير متماسكة.
- اجمعي العجينة باليد حتى تصبح قطعة واحدة، ثم توضع في كيس بلاستيكي وضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- أخرجي العجينة من الثلاجة، ثم رشي عليها القليل من الدقيق وافرديها بسمك نصف سنتيمتر.
- قطعي العجينة إلى مربعات أو أي شكل ترغبين به باستخدام قطاعة المعجنات أو السكين.
- ضعي قطع العجينة في صينية فرن مدهونة بالزيت أو بها ورق زبدة، ثم اصنعي ثقوبًا صغيرة في كل قطعة.
- سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم ضعي صينية مقرمشات الجبنة في الفرن لمدة 12 إلى 15 دقيقة، حسب حجم المقرمشات.
- دعي مقرمشات الجبنة تبرد تمامًا قبل تقديمها.
نصائح:
- يمكن إضافة ملعقة صغيرة شطة لطعم حار ومتبل.
- يمكن حفظ مقرمشات الجبنة في برطمان أو علبة محكمة الغلق خارج الثلاجة لمدة شهر
- يمكن إضافة مكونات أخرى إلى مقرمشات الجبنة، مثل زيت الزيتون أو الثوم البودرة أو الفلفل الأسود، وذلك حسب الرغبة.
مقرمشات الجبنة من الأطباق السهلة والبسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة. وهي وجبة خفيفة صحية ولذيذة يمكن تقديمها للأطفال والكبار.