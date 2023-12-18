تناول كوب من الكركديه مرة واحدة يومياً ولن تستغنى عنه على الإطلاق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يعرف الكثير أن الكركديه له العديد من الفوائد، والمعروف عنه أنه يخفض ضغط الدم المرتفع، ولكن في الحقيقة هناك العديد من الفوائد والقيم الغذائية التي يتجاهلها البعض، وفوائده تمتد لأكثر بكثير من علاج ضغط الدم، حيث أنه يعتبر واحداً من أقوى المشروبات التي تحتوي على مضادات أكسدة، وبعض المعادن والفيتامينات الضرورية التي يحتاج لها جسم الإنسان.

وتقول إحدى أخصائيات التغذية العلاجية، أن فوائد الكركديه تتمثل في الفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الموجودة به، وينصح العديد من الأطباء بتناوله، ولكن هناك بعض الفئات التي يجب استشارة طبيبها الخاص قبل تناول مشروب الكركديه، لأنه قد يسبب لهم نتائج عكسية.

فوائد مشروب الكركديه

أكدت العديد من الدراسات العلمية أن تناول مشروب الكركديه من شأنه أن يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.

يساعد الكركديه أيضاً في تحسين صحة القلب والأوعية الدومية، ويقي من الإصابة بالسكتات الدماغية.

يعمل أيضاً على تقليل فرص زيادة الكوليسترول في الدم.

بسبب مضادات الأكسدة الموجودة به، فهو قادر على حماية الجسم من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة.

يعمل على علاج مشكلة الإمساك التي تصيب البعض، كما أنه فعال في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

يقي من تليف الكبد، وتحسين وظائف الكبد بشكل عام.

الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة به، تساعد على علاج آلام المفاصل، خاصةً لدى كبار السن.

يخفف من حدة التوتر العصبي، لأنه يعتبر مشروب يعمل على تحسين الحالة المزاجية للشخص.

له دور فعال في محاربة الوزن الزائد، والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم.

ينصح دائماً قبل تناول مشروب الكركديه سواء كان بارداً أو ساخناً، فيجب استشارة طبيبك الخاص، حتى لا يكون هناك نتائج عكسية، وبرغم من الفوائد والأضرار التي قد يحملها الكركديه للبعض، إلا أنه له العديد من الفوائد التجميلية، خاصةً الشعر، حيث أنه يعمل على زيادة نمو الشعر ومنع تساقطه، ويحافظ أيضاً على صحة فروة الرأس.