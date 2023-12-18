طعم وريحة لا تقاوم.. طريقة عمل كبدة المطاعم بأكثر من وصفة بمقادير موجودة في مطبخك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكبدة من الأكلات الشهيرة والتى يحب تناولها الكبار والصغار لطعمها الشهي واللذيذ، حيث يمكن تحضيرها بطرق كثيرة جدا، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة لتحضير الكبدة مثل الجاهزة حتى لا ينجذب الأطفال لشراء الوجبات السريعة للحفاظ على صحتهم، لذلك سوف نقدم لكي سيدتي طرق لعمل الكبدة مثل الجاهزة وأحلى.

أسهل طريقة لعمل كبدة مشوحة مثل المطاعم

يمكنك تحضير ألذ كبدة مشوحة، كل ماعليكي هو إحضار هذه المكونات:

كيلو كبدة مقطعة شرائح.

5 فصوص ثوم مقطعين شرائح.

نصف كوب ماء بصل.

1/4 كوب عصير ليمون.

زيت نباتي.

البهارات: ملعقة صغيرة كزبرة جافة،ملعقة صغيرة كمون، رشة جوزة الطيب،ملح، فلفل أسود.

طريقة تحضير الكبدة المشوحة

نحضر إناء متوسط الحجم ونضعه به الكبدة، ونخلط كل المكونات مع بعض جيداً ثم نضعها على شرائح الكبدة ونتبلها جيداً، ونتركها فى التتبيلة لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين، وبعد إنتهاء المدة نحضر طاسة ونضعها على درجة حرارة عالية على النار ثم تشوح الكبدة حتى تنضج وتقدم ساخنه بجانب الكاتشب والمايونيز حسب الرغبة.

طريقة عمل الكبدة بالردة زي المطاعم

نحتاج إلى المكونات الآتية:

نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح عريضه.

ردة.

نصف كوب عصير ليمون.

5 فصوص ثوم مفروم.

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة من كلاً من: كمون، كزبره جافة، ملح، فلفل أسود، رشة جوزة الطيب.

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني

نحضر بولة كبيرة وتقوم بتتبيل الكبدة عن طريق خلط عصير الليمون مع الثوم والتوابل ونضعها على الكبدة ونتبلها جيداً، ونتركها فى التتبيله لمدة ساعة، ثم تغلف من الوش والظهر بالرده جيداً، وتوضع في زيت غزير للقلي حتى تستوي وترفع من النار، ويمكنك تقديمها مع العيش البلدي والطحينة والمخلل.



