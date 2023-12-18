استعدادًا لشهر رمضان .. متشليش همها طول السنة بعد النهاردة طرق متنوعة لتخزين الطماطم في الفريز

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد أي شك أن هي من أهم أنواع الخضروات التي لا يمكن الاستغناء عنها بشكل متكرر وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان نجد أن سيدة المنزل تستخدم الطماطم بشكل متكرر في الأطباق والوصفات، لذلك تقوم جميع النساء الآن بشراء كميات كبيرة من الطماطم استعدادا لتخزينها بالفريزر حتى تكون جاهزة وقت الطهي وتوفر وقت التحضير وفي هذا الموضوع من خلال موقع نيوز مصر سوف نذكر لكم فريزر سواء كاملة أو صلصة طماطم تابعونا للتفاصيل

طرق متنوعة لتخزين الطماطم سنقدم إليكم في السطور التالية مجموعة من الطرق المتنوعة التي يمكن من خلالها تخزين الطماطم بكل سهولة وفيما يلي تلك الطرق: الطريقة الأولى يتم فيها تخزين الطماطم بصورتها السليمة وفيها نقوم بإحضار كمية الطماطم والمراد تخزينها، ونقوم بغسلها جيدا تماما ومن ثم نقوم بقطع الجزء الاخضر الموجود فيها وتوضع في اكياس التخزين الخاصة بالخضروات ويتم وضعها في الفريزر وتركها حتى الاستخدام.

الطريقة الثانية وفيها يتم تخمين الطماطم ولكن على هيئة عصير ونحضر كمية الطماطم وتوضع في ضمن غسلها جيدا، وتقوم سيدها تكون سيدة المنزل بتقطيعها إلى مكعبات صغيرة وتوضع في الخلاط ويتم عصرها جيدا ومن ثم توضع في أكياس التفريز في الفريزر وتركها حتى الاستخدام.

الطريقة الثالثة يكون تخزين الطماطم ولكن مع التسبيك نقوم بنفس الخطوات التي تمت في الطريقة الثانية، ولكن يزداد فيها انه بعد ان يتم في الخلاط يتم تصفيتها من القشور والنزول وتوضع في وتوضع على النار ومعها كمية من المياه، وتترك حتى تجف الماء منها تماما وترفع عن النار وبعد ان يتم تمريرها توضع في أكياس وتحفظ بالفريزر.