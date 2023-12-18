انوثتك بتبدأ من كعبك.. مقشر خارق لإزالة التشققات من القدمين نهائيا خلال 20 دقيقة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد مشكلة تشققات القدمين من أكثر المشاكل شيوعاً التي يواجهها الكثير من الناس رجالاً ونساء، وعلى الرغم من أن الأسباب والعوامل المؤدية إلى ظهورها تختلف اختلافا كبيراً، إلا أن العلاجات غالباً ما تكون متشابهة، ويعتبر علاج تشققات القدمين بالفازلين والنشا هو أكثر العلاجات المنزلية الطبيعية التي أثبتت جدارتها في ترطيب الجلد والتخلص من تشققات كعوب القدمين.
الفازلين لتقشير القدمين
يعتبر الفازلين والنشا من المواد الطبيعية التي تتميز بقدرتها على علاج العديد من مشاكل الجلد، ومن أبرزها جفاف الجلد، وكذلك الالتهابات والتصبغات التي تظهر على الجلد، لذلك لا يمكنك الاعتماد على مثل هذه الوصفات لعلاج تشقق القدمين، وإذا كنت ترغب في علاج القدمين المتشققة بشدة فما عليك سوى الاستعانة بوصفة الفازلين والنشا من خلال تحضير المكونات التالية:
- ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي.
- ملعقة كبيرة من مسحوق النشا الأبيض.
طريقة التحضير
وفيما يلي أهم خطوات إعداد وصفة الفازلين والنشا علاج تشققات القدمين:
- سخني ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي حتى يتم الحصول على قوام سائل متماسك.
- أحضري ملعقة كبيرة من النشا وإضافته إلى الفازلين وتخلط جيداً.
- استمري في خلط المكونات لبضع دقائق، حتى يتم الحصول على عجينة لزجة كريمية.
طريقة الاستخدام
لقد أكدت تجربة استخدام الفازلين والنشا لعلاج تشققات القدم إلى حد كبير فعالية، فإن هذه الوصفة وقدرتها على تخفيف التشققات بشكل كبير في غضون أيام قليلة، حيث لاحظ العديد من المستخدمين اختلافاً ملحوظاً بعد ثلاثة أيام من الاستخدام، وساعدت الوصفة نفسها على إزالة التصبغ من جلد القدمين ويتم استخدامها من خلال ما يلي:
- يتم تنظيف القدمين جيدا بالماء الدافئ، لذلك ينصح بوضع القدمين في الماء لمدة 10 دقائق، ثم تجفيفها جيداً.
- بعد ذلك، دلكي القدمين بالمزيج في حركة دائرية لبضع دقائق.
- يجب وضع الجوارب القطنية على قدميك وتركها حتى صباح اليوم التالي.
- وبعد ذلك يجب غسلها بالماء مرة أخرى.