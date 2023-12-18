انوثتك بتبدأ من كعبك.. مقشر خارق لإزالة التشققات من القدمين نهائيا خلال 20 دقيقة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد مشكلة تشققات القدمين من أكثر المشاكل شيوعاً التي يواجهها الكثير من الناس رجالاً ونساء، وعلى الرغم من أن الأسباب والعوامل المؤدية إلى ظهورها تختلف اختلافا كبيراً، إلا أن العلاجات غالباً ما تكون متشابهة، ويعتبر علاج تشققات القدمين بالفازلين والنشا هو أكثر العلاجات المنزلية الطبيعية التي أثبتت جدارتها في ترطيب الجلد والتخلص من تشققات كعوب القدمين.

الفازلين لتقشير القدمين

يعتبر الفازلين والنشا من المواد الطبيعية التي تتميز بقدرتها على علاج العديد من مشاكل الجلد، ومن أبرزها جفاف الجلد، وكذلك الالتهابات والتصبغات التي تظهر على الجلد، لذلك لا يمكنك الاعتماد على مثل هذه الوصفات لعلاج تشقق القدمين، وإذا كنت ترغب في علاج القدمين المتشققة بشدة فما عليك سوى الاستعانة بوصفة الفازلين والنشا من خلال تحضير المكونات التالية:

ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا الأبيض.

طريقة التحضير

وفيما يلي أهم خطوات إعداد وصفة الفازلين والنشا علاج تشققات القدمين: