طريقة الرز المعمر الفلاحي جربيه بالزبدة وهتاكلي أحلى طاجن من الفرن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرز المعمر من أشهى أنواع الأرز المطبوخة ويعرف منذ الكثير وخاصةً في القرى والأرياف نظرًا لأنه يتم عمله من اللبن والقشطة والزبدة، كما تقوم الأمهات الجميلة في الأرياف بعمله فيما يعرف بالفرن البلدي أي ما يتم تشغيله بالقش، ولا توجد عزومة لديهم إلا وبها هذا الأرز وأصبحت الآن الامهات والسيدات بالمدن لا يستغنون عن صنعه لذلك هم دائمون البحث عن طريقة الرز المعمر حيث يعشقه كل من يتذوقه سواء كان صغيرًا أو كبيرًا فهو مشرف على كل سفرة مصرية.
طريقة الرز المعمر
لعمل أرز معمر شهي وطعمه رائع يجب ضبط المقادير وإحضار جميع المكونات المطلوبة لتحصلين على طاجن فاخر وتلك المكونات كالتالي:
- مقدار كوب ونصف من الأرز الأبيض المعروف في مصر.
- مقدار ثلاثة أكواب من اللبن الحليب.
- عدد أربعة ملاعق من القشطة الفلاحي.
- مقدار نصف كوب من السمنة البلدي أوالعادية.
- ملعقة كبيرة من الملح.
طريقة تحضير الرز المعمل
لعمل الطاجن بطريقة صحيحة يجب إتباع الخطوات التالية:
- يجب غسل الأرز لعدة مرات بشكل جيد ومن ثم تصفيته من الماء نهائيًا.
- احضار وعاء عميق ومن ثم دهنه من القاع والأطراف بالسمنة او الزبدة حتى لا يلتصق الأرز بالقاع عند التسوية ويسهل غسل الوعاء بعد ذلك.
- يوضع الأرز في الوعاء بمقدار سليم دون زيادة حتى تحصلين على نتيجة جيدة.
- ثم نضع الملح مع التقليب للأرز.
- نسكب اللبن على الوعاء أو الطاجن.
- نضع الزبدة على الوعاء أيضًا.
- ومن ثم يتم تسخين الفرن جيدًا ثم نضع الوعاء او طاجن الأرز المجهز وفي حالة كان اللبن قليل في الفرن نقوم بتزويده باللبن أو الماء.
- نترك الطاجن حتى يغلي ونقوم بتشغيل الشواية حتى يحمر وجهه ومن ثم الاطفاء وترك الفرن على نار هادئة تمامًا حتى ينضح الأرز.
- يتم اخراج الطاجن من فرن ودهن الوجه بالسمن أو الزبدة، ومن ثم تركه لمدة ٥ دقائق وهكذا أصبح الأرز جاهزًا للتقديم.