طريقة الرز المعمر الفلاحي جربيه بالزبدة وهتاكلي أحلى طاجن من الفرن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرز المعمر من أشهى أنواع الأرز المطبوخة ويعرف منذ الكثير وخاصةً في القرى والأرياف نظرًا لأنه يتم عمله من اللبن والقشطة والزبدة، كما تقوم الأمهات الجميلة في الأرياف بعمله فيما يعرف بالفرن البلدي أي ما يتم تشغيله بالقش، ولا توجد عزومة لديهم إلا وبها هذا الأرز وأصبحت الآن الامهات والسيدات بالمدن لا يستغنون عن صنعه لذلك هم دائمون البحث عن طريقة الرز المعمر حيث يعشقه كل من يتذوقه سواء كان صغيرًا أو كبيرًا فهو مشرف على كل سفرة مصرية.

طريقة الرز المعمر

لعمل أرز معمر شهي وطعمه رائع يجب ضبط المقادير وإحضار جميع المكونات المطلوبة لتحصلين على طاجن فاخر وتلك المكونات كالتالي:

مقدار كوب ونصف من الأرز الأبيض المعروف في مصر.

مقدار ثلاثة أكواب من اللبن الحليب.

عدد أربعة ملاعق من القشطة الفلاحي.

مقدار نصف كوب من السمنة البلدي أوالعادية.

ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة تحضير الرز المعمل

لعمل الطاجن بطريقة صحيحة يجب إتباع الخطوات التالية: