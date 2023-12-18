أسرار تدميس الفول في البيت بلون زي المطاعم ومن غير ما يسود

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الفول المدمس من أفضل أنواع الوصفات التي يمكن أن نقوم بتحضيرها في البيت فهو وصفة شعبية مميزة، يمكن تحضيرها على أي وجبة من الوجبات خلال اليوم وبدلًا من شرائه من المحلات يمكنك تدميسه في المنزل والاستفادة من تواجده في البيت لإعداد الكثير من الوصفات بالفول المدمس، وفيما يلي نتعرف على طريقة تدميس الفول في البيت وأهم المقادير المطلوبة.

مقادير عمل الفول المدمس

نصف كيلو فول.

ثمرة من الجزر المبشور.

نصف كوب عدس أصفر.

ليمونه وتكون مقطعة شرائح.

ملعقة من الخل.

ربع كوب زيت طعام.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من الخل. طريقة تحضير الفول المدمس حضري وصفة الفول المدمس على المائدة من خلال اتباعك لهذه الخطوات الآتية:

يجب غسل الفول جيدا بعد تنقيته من أي شوائب، ثم بعد ذلك قومي بنقعه في كمية من الماء وفيرة.

يجب أن تقومي بنقع الفول ما لا يقل عن أربع ساعات.

بعد ذلك قومي بتصفية الفول تماما من الماء بعد أتمام فترة النقع حتى تتخلصي من أي مواد موجوده بالقشور قد تتسبب في مشكلات الهضم.

يمكنك وضع الفول بوعاء التدميس مع إضافة الجزر المبشور ثم كمية العدس مع عصير الليمون.

بعد ذلك يجب إضافة كمية ملائمة من الماء المغلي ثم أضيفي كميه الخل وهي سر من أسرار تحضير الفول وإكسابه اللون الأحمر المميز، ثم بعد ذلك قومي بخفض النار بعد الغليان.

تركي الوعاء مغطى جيدا على نار هادئة وذلك من أجل إتمام التسوية والتي لن تكون أقل من ثلاث ساعات متواصلة.

بعد مرور ثلاث ساعات تأكدي أن الفول قد تم تسويته وفي حال احتاج إلى أكثر من ذلك فمن الممكن إبقائه من

خمس إلى ست ساعات على نار هادئة تماما.

بعد في منتصف فترة التسوية يجب إضافة القليل من الدقيق يتم تذويبه في الماء ويترك حتى يكمل الفول تسويته، حيث أنه سر من أسرار أكساب الفول المدمس أفضل قوام.

بعد ذلك قومي بوضعه في وعاء مناسب ويمكن استخدامه لعمل أفضل طبق فول على المائدة.

أسرار نجاح تدميس الفول

سوف تحصل على الفول مثل المطاعم ومحلات الفوالة بمعرفة أسرار عمل الفول، وذلك عن طريق وضع ملعقة الكركم إلى الفوالة، وعدم الفتح عليه بعد غلق الفوالة لمدة ساعة كاملة، وإذا أردت أن يقلب فيجب أن يقلب بملعقة ساخنة وليست باردة.