بكوب دقيق وبدون زبدة هتعملي كيكة الليمون الهشة بمكونات بسيطة من مطبخك طعمها خرافي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الكيكة من ألذ الحلويات التي يمكنك تقديمها لأطفالك وتعتبر كيكة الليمون أحلى وأهش كيك وهي تحتوي على قيمة غذائية عالية لوجود الليمون ضمن مكوناتها لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين c وهو يقوم بتقوية جهاز المناعة، ويمكنك الآن تحضيرها لأطفالك في الشتاء بمكونات بسيطة من مطبخك، تابعي السطور التالية للتعرف على طريقة التحضير.

المكونات:

كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

كوب سكر.

كوب إلا ربع حليب.

ملعقة كبيرة بشر الليمون.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

مكونات الصوص:

نصف كوب سكر بودرة.

كمية مناسبة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع البيض في بولة عميقة ويجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة لكي ينجح الكيك ثم نضيف الفانيليا.

والسكر ونخفق بالمضرب الكهربائي لعدة دقائق حتى يذوب السكر ثم نضيف الحليب ونقلب المكونات لمدة 3 دقائق.

بعد ذلك يضاف الزيت وفي بولة أخري نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ونقلب المكونات مع بعض.

ثم نضيف خليط الدقيق على المكونات السائلة ونقلب باستخدام مضرب سلك حتى يختفي الدقيق.

ونحصل على قوام الكيك المطلوب بعد ذلك نصب خليط الكيك في صينية مدهونة بالزيت ومغلفة بالدقيق.

وندخلها إلى فرن ساخن مسبقا لمدة 30 إلى 45 دقيقة حتى تنضج ويجب التأكد من نضجها باستخدام خلة أسنان.

إذا خرجت الخلة بدون عجين فهذا دليل على نضج الكيك اغلقي الفرن واتركيها بداخله لمدة 5 دقائق.

ثم توضع في درجة حرارة المطبخ لكي تبرد تماما والآن نقوم بتجهيز الصوص من خلال وضع السكر البودرة في بولة عميقة.

ونضيف عليه عصير الليمون بالتدريج ونقلب لحين الحصول على صوص ذات قوام مناسب ثم يوضع فوق الكيك.

الآن أصبحت الكيكة جاهزة للتقديم تقطع إلى أجزاء متساوية وتقدم مع كوب شاي وبالهنا والشفا.

فوائد تناول كيكة الليمون

تحتوي هذه الكيكة على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم ومنها ما يلي:

الليمون يحتوي على فيتامين c وهو يعزز من صحة الجهاز المناعي ويجعله قادر على مواجهة الأمراض.

الحليب يحتوي على الكالسيوم اللازم لبناء العظام أما البيض يمد الجسم بالبروتين.