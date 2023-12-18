ملعقة سحرية لتخزين الليمون لمدة سنة كاملة بدون تغيير في لونها وطعمها هتفضل طازجة كانك لسه شرياها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الليمون من الحمضيات المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل، حيث إنه يعطي نكهة مميزة لكثير من الأطعمة إلى جانب إنه عندما نقوم تناول الليمون الساخن يساعد على التخلص من الكثير من الأمراض الفيروسية وخاصة في فصل الشتاء، وعندما تقوم ربة المنزل بإعداد مشروب الليمون البارد مع النعناع وذلك يكون مهم جدا في فصل الصيف حيث يساعد على الانتعاش ويقلل من ارتفاع درجة الحرارة لذلك تواجد الليمون في المنزل من الأمور المهمة لذلك حرصت الكثير من النساء على تخزين الليمون في المنزل حتى يكون لدى ربة المنزل الليمون طول العام وسوف نوضح طريقة تخزين الليمون من خلال هذا المقال.

طريقة تخزين الليمون المعصور

يمكن أن نقوم بتخزين الليمون عن طريق عدة خطوات بسيطة وسهلة ونوضحها لكم من خلال الآتي.

أولا نقوم بإحضار كمية الليمون التي نريد تخزينها.

ثم بعد ذلك نقوم بغسلها جيدا بالماء والخل.

ثم نقوم بعصرها بشكل جيد حتى نتخلص من البذور.

ثم نقوم بعصرها بشكل جيد حتى نتخلص من البذور. ثم نقوم بوضعها داخل قوالب السليكون.

ثم نقوم بوضع تلك القوالب في الفريزر.

فإن تلك الوصفة تساعد على تخزين الليمون من العام للعام دون حدوث له أي شيء.

فإن تلك الوصفة تساعد على تخزين الليمون من العام للعام دون حدوث له أي شيء. عندما تريد ربة المنزل استخدام الليمون تأخذ مكعب أو دائرة من مكعبات السيليكون التي تم حفظها في الفريزر وتستخدمها.

الطريقة الثانية لتخزين الليمون

توجد طريقة ثانيه يتم بها تخزين الليمون غير معصور عن طريق عدة خطوات وهي.

أولا نقوم بإحضار كمية مناسبة من الليمون.

ثم نقوم بغسلها جيدا بالماء والخل.

ثم نقوم بغسلها جيدا بالماء والخل. ثم نقوم بتنشيفها بواسطة فوطة.

ثم نقوم بحفظها في الثلاجة داخل أكياس بلاستيكية مفرغة من الهواء.

سوف نلاحظ إنها تبقى من السنة للسنة دون حدوث لها أي شيء.

فوائد الليمون

عندما نقوم باستخدام الليمون نحصل على الكثير من الفوائد وهي.

يمتص الكولسترول الضار من الجسم.

يساعد على التخلص من الأمراض الفيروسية.

يساعد على التخلص من الأمراض الخاصة باللوز والأنفلونزا وغيرها.

يساعد على أنقاص الوزن.

يقلل من نسبة السكر في الدم.

يحافظ على عمل القلب بشكل جيد.

يعمل على تقوية المناعة.

لتجنب تعفن الليمون لا تخزنه في مكان رطب أو مظلم إذا كنت تخزن الليمون في الثلاجة فمن الأفضل تخزينه في الدرج السفلي حيث يكون الجو أكثر برودة إذا كنت تستخدم الليمون المجمد في سلطة أو عصير، فتأكد من إذابته تمامًا قبل الاستخدام بهذه الطريقة تحصلي على ليمون طازج زي الجاهز في أسرع وقت ممكن وبدون مجهود أو تعب هيفضل كأنك شرياه

تخزين الليمون

اغسل الليمون جيدًا بالماء والصابونجفف الليمون جيدًا ضع الليمون في وعاء زجاجي أو برطمان نظيف املأ الوعاء أو البرطمان بالماء بحيث يغطي الليمون بالكامل أغلق الوعاء أو البرطمان بإحكام ضع الوعاء أو البرطمان في الثلاجة بهذه الطريقة تحصلي على ليمون طازج لمدة طويلة في اسرع وقت ممكن بدون مجهود هيفضل زي الجاهز