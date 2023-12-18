حلويات الكريسماس المناسبة للرجيم .. استمتع بالمذاق الرائع دون أي حرمان بمكونات اقتصادية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكريسماس هو موسم للاحتفال والفرح، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالطعام والحلويات، ومع ذلك، قد يجد بعض الأشخاص صعوبة في الاستمتاع بهذه الحلويات التقليدية إذا كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السكر أو خالٍ من السكر، لحسن الحظ، هناك العديد من الوصفات الحلوة اللذيذة التي يمكن الاستمتاع بها دون الحاجة إلى السكر، وفي هذا المقال، سنقدم لكم 4 وصفات سهلة لتحضير حلويات الكريسماس بدون سكر.

مقادير وصفة كرات الشوكولاتة

1/2 كوب زبدة غير مملحة، مذابة.

1/2 كوب رقائق شوكولاتة داكنة.

1/2 كوب جوز الهند المبشور.

1/4 كوب بذور قرع.

1/4 كوب بذور عباد الشمس.

طريقة التحضير:

في وعاء كبير، اخلطي الزبدة المذابة ورقائق الشوكولاتة حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا. أضيفي جوز الهند المبشور وبذور القرع وبذور عباد الشمس. اخلطي المكونات حتى تمتزج جيدًا. شكلي كرات صغيرة من الخليط، وغطيها في جوز الهند المبشور أو بذور القرع أو بذور عباد الشمس. قدمي الكرات باردة.

مقادير وصفة بسكويت اللوز

1 كوب دقيق.

1/2 كوب سكر جوز الهند.

1/4 كوب اللوز المفروم.

1/4 كوب زبدة غير مملحة، مذابة.

1 بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق وسكر جوز الهند واللوز المفروم. في وعاء آخر، اخفقي الزبدة المذابة والبيض والفانيليا. أضيفي خليط الزبدة إلى خليط الدقيق، واخلطي حتى تمتزج المكونات جيدًا. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة، ورصيها على صينية فرن مبطنة بورق زبدة. اخبزي البسكويت في فرن مسخن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى ينضج. قدمي البسكويت باردًا.

مقادير وصفة كيك الشوكولاتة الخالية من السكر

1 كوب دقيق.

1/2 كوب كاكاو خام.

1/2 كوب سكر جوز الهند.

1/4 كوب سكر بني.

1/4 كوب زبدة غير مملحة، مذابة.

1 بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1/2 كوب حليب.

طريقة التحضير:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والكاكاو الخام وسكر جوز الهند وسكر البني. في وعاء آخر، اخفقي الزبدة المذابة والبيض والفانيليا. أضيفي خليط الزبدة إلى خليط الدقيق، واخلطي حتى تمتزج المكونات جيدًا. أضيفي الحليب، واخلطي حتى تصبح العجينة ناعمة. صبي العجينة في قالب كيك مبطن بورق زبدة. اخبزي الكيك في فرن مسخن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى ينضج. اتركي الكيك يبرد تمامًا قبل تقطيعه.

مقادير وصفة براونيز بدون سكر

1 كوب دقيق.

1/2 كوب كاكاو خام.

1/2 كوب سكر جوز الهند.

1/4 كوب زبدة غير مملحة، مذابة.

1 بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1/2 كوب حليب.

طريقة التحضير: