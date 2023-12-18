طريقة عمل المكرونة البشاميل باللحم المفروم بأشهى وأحلى مذاق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة هي وصفة شهية وغنية بالعناصر الغذائية، وهي تتميز بمذاقها اللذيذ وقوامها الكريمي. يمكن تحضير المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، كما أنها يمكن أن تكون صحية ومغذية إذا تم استخدام مكونات صحية.

مكونات المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة

500 جرام مكرونة

2 كوب حليب

1 كوب دقيق

100 جرام زبدة

100 جرام جبن موزاريلا

100 جرام جبن بارميزان

ملح

فلفل أسود

500 جرام لحمة مفرومة

بصلة مفرومة

ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

طريقة تحضير المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة

اسلقي المكرونة وفقًا لتعليمات العبوة.

في قدر على نار متوسطة، ضعي الزبدة وقلبي حتى تذوب.

أضيفي الدقيق وقلبي حتى يصبح لونه ذهبيًا.

أضيفي الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر حتى لا تتكون كتل.

أضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الجبن الموزاريلا والبارميزان وقلبي حتى يذوب الجبن.

في مقلاة أخرى، سخني الزيت وقلبي البصل حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يتغير لونه.

أضيفي البهارات المشكلة وقلبي حتى تتجانس المكونات.

صفي المكرونة المسلوقة واسكبي عليها صلصة البشاميل واللحمة المفرومة.

قدمي المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة ساخنة.

ادخليها الفرن لتأخذ وش ذهبي.

مكونات المكرونة البشاميل بدون لحم

500 جرام مكرونة قلم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 بصلة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة دقيق

100 جرام جبن موزاريلا مبشور

طريقة تحضير المكرونة البشاميل

اسلقي المكرونة حسب التعليمات الموجودة على العبوة.

في مقلاة كبيرة، سخني الزيت النباتي على نار متوسطة.

أضيفي البصل والثوم، وقلبي حتى يصبح البصل شفافًا.

أضيفي الملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.

أضيفي الحليب والدقيق، وقلبي باستمرار حتى يصبح المزيج ناعمًا.

اتركي المزيج على نار هادئة لمدة 10 دقائق، أو حتى يصبح سميكًا.

أضيفي الجبن الموزاريلا المبشور، وقلبي حتى يذوب الجبن.

صفي المكرونة المسلوقة، ثم أضيفي إليها صلصة البشاميل.

امزجي المكرونة مع صلصة البشاميل جيدًا.

قدمي المكرونة البشاميل ساخنة.

يمكنك تزيين المكرونة البشاميل ببعض الجبن الموزاريلا المبشور أو البقدونس المفروم.

يمكنك تقديم المكرونة البشاميل مع سلطة خضراء أو شوربة.