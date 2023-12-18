لعشاق الحلويات الهشة في البيت حضري كيكة الشاي العادية في دقائق بسيطة بطعم خرافي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيكة الشاي العادية تعتبر من الوصفات المحببة في العالم، وهذه الكيكة ليست مجرد حلوى عادية، وتتميز كيكة الشاي بقوامها الناعم والهش، ومذاقها الشهي، مما يجعلها مثالية لتناولها مع فنجان من الشاي الساخن في أي وقت من اليوم، وتعود شعبية كيكة الشاي إلى سهولة تحضيرها ومكوناتها المتوافرة في كل منزل، فهي لا تحتاج إلى مكونات فاخرة أو معقدة، بل يكفي بعض المكونات الأساسية مثل الدقيق، البيض، السكر، والزبدة لتحضيرها.

مكونات عمل كيكة الشاي العادية

2 كوب من الدقيق.

1 كوب سكر.

1 كوب حليب.

1/2 كوب زبدة أو زيت نباتي.

3 بيضات.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة تحضير كيكة الشاي في البيت

تحضير الفرن: سخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وادهن صينية الكيك بالزبدة ورشة دقيق. خلط المكونات الجافة: في وعاء، اخلط الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح. تحضير الخليط: في وعاء آخر، اخفق الزبدة (أو الزيت) مع السكر حتى يصبح الخليط كريمي. أضف البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق، ثم أضف الفانيليا. إضافة المكونات الجافة: أضف خليط الدقيق تدريجياً إلى الخليط السائل مع التقليب المستمر. أضف الحليب تدريجيًا لتجنب تكتل العجين. الخبز: صب العجين في الصينية واخبزها في الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفاً عند إدخاله في وسط الكيكة. التبريد والتقديم: اترك الكيكة تبرد قليلاً قبل تقطيعها وتقديمها مع الشاي.

كيكة الشاي العادية هي وصفة كلاسيكية تمتاز ببساطتها ومذاقها اللذيذ، هذه الكيكة هي الرفيق المثالي لفنجان الشاي في أي وقت، وهي أيضاً خيار رائع للحلوى البسيطة في الجمعات العائلية، وتتميز بقوامها الهش والناعم، وهي سهلة التحضير ولا تتطلب مكونات معقدة، مما يجعلها خياراً محبباً لدى الكثيرين.