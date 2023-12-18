قبل زفافك للعرايس.. بملعقة فازلين وليمون تخلصي من سواد المناطق الحساسة والجسم حتي لو سنين في ثواني هتبقي بيضاء زي القشطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث الكثير من النساء على الطرق التي يتم بها تفتيح الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم، و تلك الأماكن توجد الأماكن الحساسة ومنطقة تحت الأبط والركبة والكوع مما أدى إلى أنزعاج الكثير من النساء من ذلك السواد وقاموا بالبحث عن طرق تساعد على التخلص من ذلك السواد فقاموا بالبحث عن وصفات فعالة وعثرنا على وصفة الليمون والفازلين، حيث يحتوي الليمون على مجموعة فيتامين سي التي تساعد على التفتيح وتقضي على السواد ويكون الفازلين من المرطبات القوية الفعالة وعندما نقوم باستخدامها سوف نحصل على نتيجة فعالة من أول استخدام وسوف نوضح مكونات الوصفة من خلال المقال التالي.

مكونات وصفة الفازلين و عصير الليمون

تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع استخدامها بكل سهولة وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يأتي.

معلقة فازلين.

عصير ليمون.

معلقة كركديه مطحون.

معلقة كركم.

معلقة زيت زيتون.

طريقة تحضير الوصفة

تحضر وصفتنا من خلال عدة خطوات بسيطة ويمكن للجميع عملها بكل سهولة وسوف نوضح لكم خطوات التحضير من خلال ما يلي.

نحضر وعاء ونضع به الكركم والكركديه ونقلبهم.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع عصير الليمون بشكل تدريجي مع التقليب حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الفازلين وزيت الزيتون ونقلب المكونات حتى تمتزج بشكل كامل.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم.

ثم بعد ذلك نتركها لمدة 20 دقيقة.

ثم نقوم بغسلها بالماء يفضل أخد حمام ساخن قبل استخدام الوصفة لفتح مسام البشرة وأخذ حمام بارد بعد غسل الوصفة حتى يتم قفل، فإن ذلك يساعد على إعطاء نتيجة مضاعفة في التفتيح.

سوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من البقع وسواد السنين والتصبغات الموجودة على البشرة من أول استخدام لها.

نصائح لتفتيح الأماكن الحساسة

توجد بعض النصائح المهمة التي من خلالها يتم تفتيح الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم ونوضح لكم تلك النصائح من خلال النقاط التالية.

الحرص على استخدام كريمات التفتيح والمرطبة بشكل يومي قبل النوم.

يجب استخدام وصفة الليمون والفازلين مرتين أسبوعيا.

الحرص على تهوية تلك الأماكن وتغيير الملابس الداخلية باستمرار.

يجب إرتداء الملابس القطنية

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تصبح عجينة متجانسة ثم ضعي الخليط على الجسم واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي الجسم بالماء الفاتر.

طريقة الاستخدام كما مكنكِ استخدام هذه الخلطة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أفض وايضا لعسل له خصائص ترطيب وتفتيح طبيعية كنا أن لزبادي يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي التي تساعد على تقشير البشرة وإزالة