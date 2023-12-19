طريقة عمل شوربة العدس الأصفر بخطوات سهلة وسريعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العدس الأصفر هو أحد أشهر الأطباق الشعبية في مصر وهو طبق غني بالبروتين والألياف الغذائية ويتميز العدس الأصفر بلونه الأصفر الفاتح ومذاقه الغني، ويمكن إعداد العدس الأصفر بعدة طرق ولكن الطريقة التقليدية هي طهيه مع الخضار مثل الجزر والبصل والثوم، كما يمكن أيضا إضافة التوابل إلى العدس الأصفر حسب الرغبة مثل الكمون والفلفل الأسود والشطة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم المكونات اللازمة لتحضير العدس الأصفر وطريقة طهيه بالطريقة التقليدية.

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر

المكونات

نصف كيلو من العدس الأصفر.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

1 حبة طماطم كبيرة مفرومة.

1 جزر متوسط الحجم مفروم.

4 فصوص من الثوم المفرومة.

1 ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

طريقة التحضير

اغسل العدس الأصفر جيدا ثم انقعيه في ماء دافئ لمدة ساعة على الأقل، وفي قدر كبير سخني الزبدة أو الزيت على نار متوسطة.

ثم ضيفي البصل المفروم وقلبي حتى يذبل، ضيفي الطماطم المفرومة وقلبي لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك ضيفي الجزر المفروم والثوم المفروم وقلبي لمدة دقيقتين، ضيفي العدس الأصفر المنقوع والماء.

ثم غطي القدر واتركيه على نار متوسطة حتى يغلي، خففي النار واتركيه يطهى لمدة ساعة أو حتى ينضج العدس.

ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون والشطة، ثم قومي بتقديم العدس الأصفر ساخن.

نصائح لعمل شوربة العدس الأصفر

يمكنك إضافة المزيد من الخضار إلى العدس الأصفر حسب الرغبة مثل البطاطا أو الكوسة أو الفلفل الأخضر، ويمكنك أيضا إضافة التوابل الأخرى إلى العدس الأصفر حسب الرغبة مثل الكركم أو الكاري أو الزعتر، كما يمكنك تقديم العدس الأصفر مع الخبز أو الأرز أو المكرونة.