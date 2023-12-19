كنز لا يقدر بثمن.. كريم كالسحر اشترية من الصيدلية برخص التراب للحصول على نتيجة خيالية تعالى اقولك تعملى بيه اى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كريم كالسحر اشترية من الصيدلية برخص التراب ، هناك استخدامات متعددة تتوفر في كريم البانثينول لأنه من أشهر الكريمات العالمية التي لديها أكثر مبيعات في العالم فهو يسيطر في معظم المشاكل التي تؤثر على البشرة، وعلى الشعر وذلك لاحتوائه على بعض العناصر والفيتامينات القوية جدا مثل فيتامين أ وفيتامين د، فهو مضاد بالفعل للالتهابات مما يهدئ بشكل كبير من التهيج الذي يحصل في الشعر أو في البشرة، ويمكن أن نقوم بتطبيقها ولديها قدرة هائلة في مقاومة الشعر من بعض الأضرار التي تؤثر عليه، إذا كانت عوامل وراثية أو عوامل خارجية لذلك سوف نتحدث اليوم عن فوائد واستخداماته المتعددة.

فوائد كريم بانثينول

يوجد بعض الأمور التي تتطلب منا أن نقوم بإضافة كريم البانثينول إليها وأغلب هذه الأمور، قد تساعد أيضا على حل معظم مشاكل البشرة والشعر لذلك من أهم الفوائد التي نحصل عليها أثناء استخدامنا الكريمة البانثينول كل ما يلي:

نعمل أيضا على تقوية صحة الجلد وتطهير من أضرار متعددة.

نحافظ أيضا على جذوع الخلايا من عدم وجود أي أضرار تؤثر عليها.

نعمل أيضا على تحسين البشرة الحساسة.

يمكن أن نتخلص من الجروح التي تتواجد في الوجه بشكل سريع.

وذلك لأنه معظم الأطباء ينصحون دائما باستخدام كريم البانثينول لالتئام الجروح.

نلاحظ أن بعض الأشخاص تعاني من تقصف التي يؤثر على الشعر تأثرا سلبيا.

بالأخص بعد استخدام البروتين او الكرياتين.

فتأكدي عزيزتي أن هذه الوصفة سوف تساعد على ترطيب الشعر بشكل أفضل إذا كنت تعانين من خشونة في البشرة.

بالأخص مع قدوم فصل الشتاء فتأكدي أن كريم البانثينول قوي جدا.

استخدامات كريم بانثينول

لا نتوقف فقط عند الاطلاع على الفوائد القوية التي تتواجد في البانثينول، ولكنه يمتلك وقاية كاملة من أمراض عديدة يمكن أن نتعرض إليها فبالتالي استخدامات كريم البانثينول تكون كالآتي:

معالج للحروق الجلد الملتهبة.

تتم معالجة الطفح الجلدي التي يحدث في للطفل من الحفاضات.

يعالج الحكة الشديدة.

يساعد أيضا على تقشير جلد الميت.

يعمل أيضا على تأخر حركة الأمعاء بالأخص بعد الولادة.

يفضل أن نقوم باستخدامه إذا كنا نعاني من خشونة اليدين والقدمين يعالج التشققات القدمين.

كريم البانثينول والقهوة لتفتيح الجسم

تساعد هذهع الوصفة في تفتيح الأماكن الحساسة والتخلص من التصبغات والهالات السوداء تحت العينين ويستخدم كما يلي:

• في وعاء كبير ضعي 3 ملعقة من عصير الليمون وملعقتين كبيرتين من ماء الورد واخلطي المكونات معاً.

• يضاف ملعقتين كبيرتين من النشا وملعقة كبيرة من بن القهوة وملعقة كبيرة من دقيق الأرز، واخلطيهم مع بعضهم جيداً.

• يتم تنظيف البشرة بالغسول المناسب لها وضعي الخليط على البشرة وانتظري نصف ساعة حتى أن تجف البشرة.

• يتم غسيل الوجه بالماء البارد وتجفيفه برفق.

وصفة كريم بانثينول والكركم

• في وعاء يتم وضع ملعقة من الكركم وعبوة كريم بانثينول وملعقة من النشا وقلبي المكونات مع بعضها.

• ومن ثم يضاف الزبادي وقلبي باستمرار للحصول على خليط ناعم متجانس.

• يتم فرد الكريم على البشرة ولكن يجب تنظيفها بالغسول والماء الفاتر لتفتيح مسام البشرة.

• يتم ترك الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ومن بعدها يتم تنظيف البشرة بالماء الفاتر ومن بعدها البارد.