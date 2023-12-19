صاروخ التفتيح.. كريم ميبو والخميرة كالسحر لتبييض الجسم والعانة والابط هيخليكى عروسة من اول مرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كريم ميبو والخميرة كالسحر لتبييض الجسم ، عزيزتي وصفة كريم ميبو مع الخميرة هي أشهر وأفضل الوصفات التي لديها تأثير قوي جدا في تفتيح البشرة والتخلص الرهيب من الحبوب التي تظهر في البشرة كما أنها تعد من ضمن الوصفات السحرية والطبيعية في نفس الوقت ابدئي عزيزتي بتحضير وصفتك المكونة من بعض المكونات الطبيعية، والتي تعد من أرخص الأسعار في تجهيزها لأن أسعارها بالفعل قد تكون ضئيلة إلى حد كبير، وتناسب جميع أنواع البشرة أنها تحتوي على فيتامين سي وبعض الفيتامينات الأخرى التي تقضي نهائيا على علامات التمدد والتصبغات وهذه تجعلنا دائما نقوم باختيار الغاز ساحرة ومميزة للغاية.

كريم ميبو والخميرة كالسحر لتبييض الجسم

عزيزتي إذا كنتي تعانين من مشكلة اسمرار الوجه أو إذا كنت تعانين من مشكلة الالتهابات أو البهتان التي يتواجد في البشرة وتبحثين عن حل سريع وسحري أصبح بإمكانك تحضير الوصفة التي لا يختلف عليها الكثير بسبب إيجابياتها المتعددة وفوائدها السحرية، كما أنها بشرة تسعدين بها عند رؤيتها بالإضافة إلى التخلص من الحبوب والبثور السوداء التي تتواجد في منطقة الأنف، لذا ابتعدي عزيزتي عن كل مستحضرات التجميل وتمكني من استخدام هذه الوصفة الهائلة ذاته فوائد عظيمة وهي كريم ميبو والخميرة مكوناتها كالآتي:

اثنين ملعقة من الميبو.

ملعقة من الخميرة .

اثنين ملعقة من عصير الخيار.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من النشا.

طريقة عمل وصفة كريم ميبو والخميرة

اولا عزيزتي يفضل ان تقومي بغسيل بشرتك جيدا من بقايا الميك اب التي يتواجد بها.

ثم بعد ذلك ضيفي الخميرة مع اضافة النشا وزيت الزيتون وزيت جوز الهند وكريم ميبو.

مع اضافة عصير الخيار.

اخلطي جميع المكونات بشكل جيد سوف يصبح امامك الان خليط كريمي.

قومي بدهنه على البشرة مباشرة انتظري من 10 الى 20 دقيقة مع تدليك الوجه بشكل جيد بحركة دائرية وبلطف ايضا.

ثم تتمكني عزيزتي من تكرار هذه الوصفة على الوجه وعلى اليدين بشكل مستمر على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع حتى تحصلين على النتائج متميزه وتفتيح هائل للبشرة.

جميع ما يتواجد في هذه الوصفة طبيعي فلا يوجد منه اي اضرار.

فوائد وصفة ميبو والخميرة هناك العديد من الفوائد التي تحتوي عليها تلك الوصفة ولذا ننصح كل من يعاني من مشكلات الشرة استخدامها للاستفادة منها ومن هذه الفوائد التالي: • تساهم في تفتيح لون البشرة. • تساهم في توحيد لون البشرة والقضاء على آثار أشعة الشمس الضارة. • تعمل على تنقية البشرة من العيوب وآثار الحبوب والتجاعيد. • تساعد على تكبير الخدود وتوريدها.