لن تصدق جرأتها!!.... سيدة سعودية جميلة تقف امام اسرتها والمحكمة وتطلب تزويجها من هذا الشخص ... لن تصدق ما السبب

ما هو قصة السيدة التي وقفت امام المحكمة

تروي السيدة قصة صعوباتها، حيث يقف أفراد أسرتها عائقًا أمام اختيارها لشريك حياة. وقد بلغت حد اليأس، إذ أكدت أنها خلال العامين الماضيين قدمت طلب الزواج من ثمانية عرسان، وتم رفضها بشكل غير مبرر من قبل عائلتها.

تصل ذروة هذه القصة إلى طلب السيدة الزواج من عريس مقيم أجنبي، يحمل وظيفة مرموقة، وتعتبره الشريك المثالي لها. وما يثير الدهشة أكثر هو رفض عائلتها لهذا الاقتراح، وعدم قبولها بشريك حياتها الذي تختاره بنفسها.

بانتظار الرد الفعل المثير والمفاجئ من المحكمة الشرعية، تبقى هذه القصة تجسيدًا لتحديات الارتباط في المجتمعات التقليدية، وكيف يمكن أن يواجه الأفراد صعوبات في تحقيق رغباتهم الشخصية في بعض الحالات.

قالت السيدة الأعمال، موضحة مقاصد دعواها: “أنا أسعى للستر والزواج، مخشيةً من أن يفوتني الوقت الذي يمكنني فيه تكوين عائلة وإنجاب الأبناء. السلوك الذي يظهره أفراد أسرتي يتسبب في إلحاق الضرر بي، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل. أشعر بالقلق من فوات الفرصة للزواج، وأخشى أن يتقدم عمري بعيدًا عن السن المعتاد للزواج.”

وأضافت: “لهذا السبب، أتقدم بطلب نقل ولاية الزواج إلى الحاكم الشرعي. هذه هي دعوتي، حيث أعتبر أن هذا الخطوة الوحيدة الممكنة لضمان تحقيق رغبتي في الزواج وتأسيس أسرة. أتمنى أن تأخذ المحكمة الشرعية في اعتبارها حالتي وتقدم لي الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف.”

ما هو رد فعل المحكمة على اسرتها

في ختام القضية، قررت محكمة الأحوال الشخصية إنهاء مسألة الإعضال في جلسة واحدة، بعدما تأكدت من حالة الإعضال والضرر الذي تعرضت له السيدة الأعمال الأربعينية. واستنادًا إلى هذه الوقائع، اتخذت المحكمة قرارًا بنزع ولاية الأسرة عن أسرتها، مما أتاح لها تحقيق رغبتها في الزواج وتأسيس أسرة.

تم تنظيم حفل زفاف لابنتها، حيث تم عقد قرانها على مقيم أجنبي، وتم نقل ولايتها إلى المحكمة الشرعية. يعكس هذا القرار تحولًا هامًا في الحالة القانونية للسيدة الأعمال، ويبرز قدرة المحكمة على التدخل لتحقيق العدالة وتوفير الحماية للفرد في ظل تلك الظروف الاستثنائية.