لهذه الأسباب لا تتناول الكشري بكميات كبيرة حتى لا تصاب بهذه الأعراض

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كلة شعبية، لها شهرة كبيرة في مصر، والعديد من المطاعم أصبحت تتفنن في تقديم أطباق الكشري، ذلك الطبق الذي يتكون من الأرز، المعكرونة، العدس، الشعيرية، والحمص، لينتج لنا طبق مميز من الكشري، ويتم رش سطح الطبق بالبصل المحمر، وصلصلة الطعام، مع إضافة الدقة، طبق الكشري واحداً من الأطباق التي يتم تقديمها على وجبات الغداء في مصر، وبعض الدول الأخرى بدأت في تحضيره، ويحتوي هذا الطبق على مجموعة كبيرة من الفوائد والفيتامينات.

على الرغم من كل هذه المكونات التي يتم تقديمها في الكشري، إلا أن البعض قد يكون ممنوعاً منه بأمر طبي، وذلك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من النشويات، والتي قد تكون بالطبع لها أثر سلبي على بعض أصحاب الأمراض المزمنة، مثل السكري، وأيضاً قد يكون ممنوعاً على البعض، خاصةً اللذين يقومون باتباع نظام دايت.

أضرار تناول الكشري

يرفع مستوى الكوليسترول في الجسم، بسبب كمية الزيوت المستخدمة في قلي البصل.

يحتوي طبق واحد من الكشري على كمية كبيرة من النشويات، وهي التي قد تسبب زيادة كبيرة في الوزن.

طبق الكشري قد يكون سبباً في ظهور انتفاخات البطن، وكثرة الغازات الموجودة بها، ويشعر بها مريض القولون العصبي على وجه الخصوص.

فوائد الكشري

وعلى الرغم من ذلك فإن طبق الكشري له بعض الفوائد، وغني بالعديد من العناصر التي يحتاج لها جسم الإنسان، حيث أن النشويات الموجودة في الأرز، والمعكرونة، تعمل على مد الجسم بالطاقة المطلوبة، وأيضاً حمص الشام المعروف بفوائده التي تحارب الكثير من الأمراض، بالإضافة إلى الفلفل الحار، فهو واحد من المكونات التي تعمل على علاج بعض المشاكل الصحية، وذلك لأنه يحتوي على بعض المركبات التي تحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة.

وأوضح خبراء التغذية العلاجية، يمكن للأشخاص تناول الكشري بطريقة معتدلة، وضرورة عدم الإفراط في تناوله، وينصح بعد تناوله بتناول كوب من الشاي الأخضر، كما يمكن أيضاً تناول زبادي أو لبن رائب، حتى يزيل الشعور بإحساس الحموضة أو انتفاخ البطن.