حلويات الطفولة فرحي أولادك وحضري الكوجاك أو رأس العبد في البيت بطعم زي الجاهز وأحلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الكوجاك أو رأس العبد من الحلويات المعروفة منذ الطفولة وهو يتميز بطعمه اللذيذ ويحبه الكبار والأطفال وهو عبارة عن بسكويت بداخله حشوة بيضاء ذات قوام كريمي مميز ومغطي بالشوكولاتة، وفي الوقت الحالي لا يتوافر بكثرة في الأسواق ويمكنك الآن عمله بكل سهولة في البيت بطعم زي الجاهز وأحلي، تابعي السطور التالية للتعرف على طريقة التحضير.
طريقة عمل الكوجاك أو رأس العبد
فرحي أطفالك وحضري ألذ حلوي ممكن يدوقيها بمكونات موجودة في مطبخك من خلال إتباع الخطوات التالية:
المكونات:
- 4 بياض بيض.
- كوب وربع سكر.
- ربع كوب ماء.
- ملعقة كبيرة فانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- 27 حبة بسكويت سادة.
مكونات خليط التغليف:
- 200 جرام شوكولاتة بالحليب.
- ملعقة كبيرة زيت.
طريقة التحضير:
- نحضر بولة عميقة ونضع بداخلها بياض البيض مع الماء والسكر وأيضا الفانيليا ورشة الملح ونرفع هذا الخليط على حمام ماء ساخن.
- نقلب المكونات مع بعض باستخدام المضرب السلك حتى يذوب السكر تماما ويصبح القوام متجانس.
- في العجان أو باستخدام المضرب الكهربائي نضع هذا الخليط في بولة أكبر ونخفق لمدة 15 دقيقة.
- لحين الحصول على قوام يشبه الكريمة وسميك قليلا بعد ذلك نحضر حبات البسكويت ونرصها في صينية.
- ونقوم بوضع هذه الكريمة في كيس حلواني ونزين بها البسكويت على شكل مثلث مرتفع قليلا نكرر نفس الخطوة لحين انتهاء الكمية.
- بعد ذلك نضع هذا البسكويت في الثلاجة لمدة ساعة لكي يتماسك وفي هذا الوقت نجهز خليط التغليف.
- نقوم بوضع الشوكولاتة المبشورة أو المقطعة في بولة عميقة ونرفعها على حمام ماء ساخن مع التقليب حتى تذوب.
- ثم نضيف عليها الزيت لكي تصبح ذات لون لامع ونترك في درجة حرارة المطبخ حتى تبرد تماما ثم نغلف حبات البسكويت.
- بالشوكولاتة باستخدام ملعقة لكي نغطي طبقة الكريمة بالكامل ونضعها على شبكة للتخلص من بواقي الشوكولاتة.
- بعد الانتهاء من تغليف الكوجاك يوضع في الثلاجة لمدة ساعة لكي تتماسك طبقة الشوكولاتة والآن أصبح لديك رأس العبد.
- أو الكوجاك جاهز للتقديم ضعيه لأطفالك في طبق التقديم كما يمكنك وضعه في اللانش بوكس بدلا من الحلويات التي تحتوي على مواد حافظة وبالهنا والشفا.