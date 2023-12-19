انت الأن تتابع خبر أهم 4 أعشاب تخلصك من الكحة ونزلات البرد في أقل وقت لراحة أفضل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من المشاكل التي قد تتسبب فيها الكحة المفرطة أو السعال المزمن ومن أبرزها اضطرابات النوم، ومن المعروف أنها تظهر لدى الكثير من الأشخاص كنتيجة لحدوث تغير ما بين الفصول، ولذلك من الممكن لمرضى السعال تناول بعض المشروبات السريعة الصحية الدافئة التي من الممكن من خلالها التعافي من مشكلات الكحة وحساسية الصدر والسعال المزمن، وفيما يلي نتعرف على أبرز تلك الحلول الطبيعية الآمنة لعلاج الكحة بعيدا عن استخدام أنواع الأدوية والعقاقير الطبية والتي في الكثير من الأحيان لا يكون لها مفعول سريع في التعافي من الكحة.

مع زيادة المعاناة من مشكلة الكحة يزيد احتياجنا لاستخدام بعض الوصفات والأعشاب الطبيعية والتي تسهم في التقليل من متاعب الكحة وآثارها الجانبية، ومن بين أهم وأبرز أنواع تلك الأعشاب ما يلي:

اليانسون

يعتبر واحد من بين أهم الأعشاب المستخدمة في علاج السعال، كما أنه يحسن من جهاز المناعة، ويعمل على تقليل ضيق التنفس، وله دور هام في الوقاية من الأمراض والفيروسات.

عشب الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل أيضا من بين أهم ما يسهم في تعزيز الصحة العامة للجسم بشكل عام والجهاز التنفسي بشكل خاص، حيث أنه محتوي على قدر من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة ومضادات الالتهابات، وهو ما يقلل الالتهابات في الجهاز التنفسي والتي تتسبب في السعال المتزايد والكحة المزمنة.

عشب النعناع

يعتبر النعناع أيضا واحد من أهم الأعشاب العلاجية، والتي تسهم في تهدئة السعال بفضل احتوائه على مادة المنتول المهدئة لالتهابات الجهاز التنفسي والتهابات الحلق كما أنه يحسن من التنفس

مشروب الزعتر

يعتبر الزعتر أيضا من أفضل أنواع المشروبات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في حال الإصابة بمشكلة الكحة، أو السعال المزمن، وهو من أفضل أنواع النباتات العلاجية والأعشاب المقاومة للبكتيريا كما أنه محتوي على مركبات تفيد بشكل كبير في تقوية مستوى الجهاز المناعي وهو ما يقلل من التهابات الجهاز التنفسي، كما أن الفلافونويد في الزعتر يعمل على ترخية العضلات الخاصة بالحلق والتي تعدل المسؤول الأول عن السعال