طريقة سريعة لعمل الفراخ المقرمشة وموفرة جدًا وهتكفي كل البيت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفراخ من الوجبات الرئيسية ولكن في ظل هذا الغلاء أصبحت الأمهات والزوجات تبحث عن طريقة سريعة لعمل الفراخ المقرمشة وموفرة في حين تنجز الأم في وقتها في حال كانت موظفة، وفي نفس الوقت تساعدها على التوفير وأيضًا تعطي مذاقًا خاصًا ويحبها كل أفراد العائلة وتكون طريقة غير تقليدية مثل سلقها أو شويها بالطرق المعروفة، وخاصةً أن معظم الأطفال والكبار أيضًا يحب البانيه والفراخ المقرمشة ولكن لصنعها تحتاج إلى جهد وغير موفرة.

طريقة سريعة لعمل الفراخ المقرمشة وموفرة

هناك عدة طرق للتوفير وعدم هدر أي جزء من الفراخ أثناء عملها ومنها تلك الطريقة السهلة التي لا تحتاج لجهد في عملها ومذاقها رائع، وتكفي لجميع أفراد الأسرة وتأتي مكوناتها البسيطة كالتالي:

فرخة واحدة.

علبة زبادي

عدد بصلتان كبيرتان مفرومتان بشكل ناعم.

ليمونة.

علبة زبادي.

ملعقتان من الخل.

ملعقة كبيرة فلفل أسود وملعقة كمون وملعقة كاري وملعقة من الزعتر وبهارات لحمة في حال إن وجدت.

كوب من الفيجيتار أو الكرسبي سواء حار او بارد.

ربع كوب من الدقيق.

عدد ٢ بيضة.

طريقة تحضير الفراخ المقرمشة