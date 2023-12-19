فطائر الطاسة بطعم البيتزا خفيفة وهشه أولادك هيفرحوا بيها وهيطلبوها كل يوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحتار الكثير من الأمهات في كيفية تحضير وجبة الإفطار أو العشاء لأطفالهم، فهم يحتاجون وجبة خفيفة وسهلة وسريعة وأيضا تكون محببة للاطفال، واليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر الطاسة بطعم البيتزا وجبة خفيفة وسهلة، ومغذية أيضا ومفيدة لهم، لاحتوائها على عناصر غذائية متعددة مثل الفلفل الالوان والجبن والبيض والحليب، وكلها عناصر غذائية مفيدة، وكل هذا من خلال موقعنا المتميز في جميع المجالات، ابهريهم بشطارتك وكوني دائما متميزة.

مكونات عمل فطائر الطاسة بطعم البيتزا

سوف نتعرف على بعض المكونات التي سوف نستخدمها في طريقة تحضير اشهى فطائر وهي كالتالي: