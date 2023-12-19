فطائر الطاسة بطعم البيتزا خفيفة وهشه أولادك هيفرحوا بيها وهيطلبوها كل يوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحتار الكثير من الأمهات في كيفية تحضير وجبة الإفطار أو العشاء لأطفالهم، فهم يحتاجون وجبة خفيفة وسهلة وسريعة وأيضا تكون محببة للاطفال، واليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر الطاسة بطعم البيتزا وجبة خفيفة وسهلة، ومغذية أيضا ومفيدة لهم، لاحتوائها على عناصر غذائية متعددة مثل الفلفل الالوان والجبن والبيض والحليب، وكلها عناصر غذائية مفيدة، وكل هذا من خلال موقعنا المتميز في جميع المجالات، ابهريهم بشطارتك وكوني دائما متميزة.
مكونات عمل فطائر الطاسة بطعم البيتزا
سوف نتعرف على بعض المكونات التي سوف نستخدمها في طريقة تحضير اشهى فطائر وهي كالتالي:
- نصف كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.
- عدد اثنان من البيض.
- ثلاث ارباع كوب من الماء الدافئ.
- ثلاث ارباع كوب من الحليب السائل.
- رشه من الملح والفلفل الأسود.
- زيتون أسود مقطع مكعبات صغيرة.
- فلفل رومي ألوان مقطع مكعبات صغيرة.
- بقدونس مفروم ناعم.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- جبنة موتزريلا أو جبنة شيدر مبشورة.
طريقة تحضير الفطائر اللذيذة
سوف نتعرف على أبسط طريقة لعمل اشهي أكلة ومحببة لأطفالك وبمكونات موجودة في المنزل وهي كالتالي:
- نقوم بوضع الحليب والماء الدافئ والخميرة والملح والفلفل الأسود والسكر ونقلب جيداً.
- ثم نضيف البيض والزعتر ونقلب الخليط جيداً ثم نضع الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة لينة مثل عجينة الكيك.
- بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة ونتركها حتى تختمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة.
- ثم نضيف للعجينة الفلفل الالوان والبقدونس المفروم والزيتون والجبنة ونقلب جيداً حتى تتجانس المكونات معاً.
- نحضر طاسة غير لاصقة ونضعها على النار وندهنها بالقليل من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ونقوم بوضع مغرفة من العجين ونوزعها حتي تأخذ شكل الدائرة ونتركها حتى تأخذ لون من تحت وتنضج.
- ثم نقوم بقلب الفطائر على الناحية الأخرى ونتركها حتى تأخذ لون وتنضج ثم نقوم برفعها من على النار.
- بعد ذلك نقوم بتكرار نفس الطريقة حتي ننتهي من كمية العجين كلها.
- ثم تقدم الفطائر وهي ساخنة مع كوب من الحليب أو الشاي في وجبة الإفطار أو العشاء وبالهنا والشفا.