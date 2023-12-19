ببيضة واحدة.. طريقة عمل بسكويت اللانكشير الهشة والمقرمشة في البيت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسكويت اللانكشير هو نوع من الحلويات الشهية والسهلة التحضير، يتميز بقوامه الهش والناعم وطعمه الرائع، ويسمى أيضاً بسكويت الزبدة أو الشورت بريد،يمكن تحضيره باللون الأبيض أو الملون، ويمكن إضافة جوز الهند أو الشوكولاتة أو الفواكه المجففة أو أي نكهة تفضلها، في هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل بسكويت اللانكشير الدايب ناعم جدا والمقادير بالكوب.

طريقة عمل بسكويت اللانكشير

المقادير :

كوب وربع من الزبدة الدافئة.

نصف كوب من السكر البودرة.

بيضة واحدة.

كوبان من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

جوز هند مبشور بشراً ناعماً (اختياري).

خطوات تحضير بسكويت اللانكشير

في وعاء كبير نخلط الزبدة والسكر البودرة بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط ناعم وكريمي.

نضيف البيضة والفانيليا ونستمر في الخلط حتى تتجانس المكونات.

نحضر طبق أخر ونخلط الدقيق والنشا والبيكنج بودر وننخلهم جيداً.

نضيف الخليط الجاف إلى الخليط الرطب تدريجياً مع التحريك بملعقة خشبية أو باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

نغطي العجينة بورق نايلون ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تبرد وتتماسك أكثر.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وندهن صينية الخبز بالزبدة أو نغطيها بورق الزبدة.

نقطع العجينة إلى أجزاء متساوية ونشكلها على هيئة كرات صغيرة بين راحتي اليد.

يمكن نقش البسكويت بأي قطاعة تريديها.

نرص البسكويت على الصينية بمسافات بينها ونرشه بالجوز الهند المبشور إذا أردنا.

نخبز البسكويت في الفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون من الأطراف.

نخرج البسكويت من الفرن ونتركه يبرد قليلاً على الصينية ثم ننقله إلى شبكة تبريد أو طبق التقديم.

نستمتع بتناول بسكويت اللانكشير الدايب ناعم جدا مع الشاي أو القهوة أو الحليب.