دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “سر مدهش يكشفه نقع المانجو في الماء قبل تناولها.. لن تصدق ما يحدث!”,

المانجو: فوائد صحية وأسباب لنقعها في الماء

تقليل درجة الحرارة

تزيد المانجو من درجة حرارة الجسم، وهذا قد يؤثر على الجهاز الهضمي وصحة الأمعاء خلال فصل الصيف. لذا، ينصح بنقع المانجو في الماء لتقليل درجة حرارتها وتجنب تأثيرها السلبي على الجسم.

إزالة المواد الكيميائية

غالبًا ما يتم استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية لحماية المانجو من الحشرات والأعشاب الضارة والزواحف. ومع ذلك، فإن هذه المواد الكيميائية يمكن أن تكون ضارة لصحة الإنسان وتسبب تهيج الجلد والغثيان وتهيج الجهاز التنفسي والحساسية والسرطان والصداع. لذا، يجب نقع المانجو في الماء لإزالة هذه المواد الكيميائية الضارة قبل تناولها.

إزالة الأوساخ اللزجة

يساهم نقع المانجو وغسلها في إزالة الأوساخ المتراكمة على الفاكهة والتخلص من النسغ اللبني الذي يحتوي على حمض الفيتيك. هذا يساعد على تحسين نكهة المانجو وتحسين جودتها قبل تناولها.