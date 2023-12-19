حضري كيكة الشوفان السريعة في الطاسة بدون فرن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيكة الشوفان السريعة في الطاسة هي حلى صحي ولذيذ يمكن تحضيره في دقائق معدودة، وهي خيار مثالي للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي صحي أو يبحثون عن حلى سريع وسهل، حيث يعتبر الشوفان مصدر جيد للألياف، والتي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، كما تحتوي على نسبة منخفضة من السكر، مما يجعلها خيار مناسب للأشخاص الذين يرغبون في تقليل تناول السكر، ومن خلال المقال الآن سنتعرف على طريقة التحضير بالتفصيل.

مقادير كيكة الشوفان السريعة في الطاسة

كوب دقيق الشوفان.

نصف كوب سكر بني.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

بيضتان.

نصف كوب حليب.

نصف كوب زيت

طريقة تحضير كيكة الشوفان السريعة في الطاسة

في وعاء متوسط مناسب، نخلط كل المكونات دقيق الشوفان، والسكر البني، والبيكنج بودر، والملح، والفانيليا.

كما سنحضر وعاء آخر لخفق البيض والحليب والزيت حتى يصبح المزيج ناعم.

الخطوة التالية نضيف خليط البيض إلى خليط الشوفان وقلبي حتى يصبح المزيج متجانس تماما.

ثم نعمل على تسخين مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

بعد ذلك اسكبي الخليط في المقلاة واتركيه لمدة 3 لـ 5 دقائق على كل جانب، أو حتى ينضج.

ثم يتم تقديمها ساخنة أو باردة حسب الرغبة، مع الشاي أو العصير.

يمكنك إضافة المكسرات أو الفواكه المجففة إلى خليط الكيكة.

فوائد كيكة الشوفان السريعة في الطاسة

حيث تحتوي كيكة الشوفان السريعة في الطاسة على العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف عليها بالتفصيل:

حيث يحتوي الشوفان على دهون صحية، مما يساعد على خفض الكوليسترول.

كما أن الشوفان مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامينات B، والحديد، والزنك.

الشوفان مصدر جيد للألياف، مما يساعد الشوفان على الشعور بالشبع وامتلاء المعدة.

طريقة كيكة الشوفان بالبرتقال

كيكة الشوفان بالبرتقال هي حلوى لذيذة وصحية يمكن الاستمتاع بها في أي وقت من العام، فهي مصنوعة من دقيق الشوفان الذي يحتوي على الألياف والبروتين، مما يجعلها خيار صحي أكثر من الكيك المصنوع من الدقيق الأبيض، كما أنها تحتوي على عصير البرتقال الذي يضيف لها نكهة مميزة.

مقادير كيكة الشوفان بالبرتقال

1 كوب دقيق شوفان.

1/2 كوب سكر بني.

1/4 كوب زيت نباتي.

2 بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

1/2 كوب عصير برتقال.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير كيكة البرتقال

قومي بخلط الدقيق والسكر البني والزيت النباتي والبيض والفانيليا حتى يصبح المزيج ناعم.

ثم نعمل على إضافة عصير البرتقال والبيكنج بودر والملح واخفقي حتى تمتزج المكونات.

ثم اسكبي الخليط في القالب المحضر.

بعد ذلك اخبزي الكيك لمدة من 30 ل 35 دقيقة حتى يتم نضج الكيكة بشكل جيد.

ثم بعد ذلك اتركي الكيك يبرد تماما قبل التزيين.