أضرار القهوة علي الجسم وكيفية تجنب أضرارها

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الرياض - روايدا بن عباس - اضرار القهوة، تعتبر القهوة التي يتم تحضيرها من بذور البن، المشروب الأكثر شعبية حول العالم تحظى بشعبية كبيرة بين أفراد مختلف الأعمار والجنسين، وتقدم لهم تجربة طعم فريدة ونشاطا فوريا ومع ذلك، فإن تعاطي القهوة بشكل مفرط يمكن أن يسبب العديد من الأضرار الصحية.

اضرار القهوة

أولا، فإن تناول الكميات الزائدة من القهوة يزيد من مستويات الكافيين في الجسم وتعد الكافيين مادة منبهة تحفز الجهاز العصبي المركزي، وتزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم عند تناول كميات كبيرة من القهوة، قد يحدث اضطراب في نومك، معاناة من القلق والتوتر، وزيادة في تهيج المعدة، وارتفاع في مستويات الكوليسترول في الدم.

ثانيا، القهوة قد تؤثر أيضا على صحة الأمعاء تحتوي القهوة على مركبات تعرف باسم التانين، وهي مواد لاذعة يصعب على الأمعاء هضمها، مما يؤدي إلى حدوث تهيج والام في الجهاز الهضمي قد يعاني البعض من الإسهال الشديد بعد تناول كميات كبيرة من القهوة.

ثالثا، القهوة قد تؤثر على صحة الأسنان قد تحفز القهوة نمو البكتيريا في الفم وتساهم في تكوين البلاك وتؤدي إلى تسوس الأسنان وبالإضافة إلى ذلك، قد تتسبب القهوة في تلوين الأسنان، وتتسبب في ظهور بقع صفراء غير جميلة على الأسنان مع مرور الوقت.

رابعا، القهوة قد تسبب أيضا الإدمان تحتوي القهوة على مادة كيميائية تعرف بالأدينوزين، وهي التي تسبب الإجهاد والتعب عند شرب القهوة، يستبدل الأدينوزين بالكافيين ليصبح لديك إحساسا بالنشاط والانتعاش وعندما يتم قطع التناول المستمر للقهوة، يصاب الشخص بأعراض الانسحاب مثل الصداع والتعب والتوتر.

كيفية تجنب اضرار القهوة

في النهاية، تعد القهوة مشروبا مفيدا في حالة تناولها بتوازن وبكميات معتدلة ومع ذلك، يجب الانتباه إلى تناول القهوة بشكل مفرط، حيث يمكن أن تسبب أضرارا صحية جديدة وتزيد من مشاكل موجودة بالفعل من الأفضل أن تحد من تناول القهوة إذا كانت لديك مشاكل صحية معينة أو تعاني من الأرق أو الأمراض المعوية وعلى الرغم من أن القهوة يمكن أن تكون مفيدة للبعض، يجب استشارة الطبيب قبل الاعتماد على تناولها كوسيلة لتحسين الصحة.