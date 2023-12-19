وفري فلوسك.. بكيلو حليب اعملي 2 كيلو سمنة بلدي فلاحي مرملة بقوام تقيل ومتماسك افضل من الجاهز

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد السمنة البلدي من أشهر أنواع السمنة وأجودها ويتم استخدامها في تحضير الأطعمة والمخبوزات الشهية، لذلك غني عنها في أي منزل وتكون صحية للغاية وأفضل من السمنة النباتي الذي يتم بيعها في الأسواق، لذلك حرصت الكثير من ربات المنازل على البحث عن طريقة عملها في المنزل بسبب غلاء الأسعار وسوف نوضح لكم طريقة عملها من خلال هذا المقال.

مكونات عمل السمن البلدي

تتكون السمنة البلدي من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.

2 كيلو من الحليب كامل الدسم .

معلقة من الملح.

معلقة مع عصير الليمون.

معلقة خل.

ثلج.

طريقة التحضير السمن

يتم تحضير الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح لكم خطوات التحضير من خلال الأتي.

نحضر الوعاء ونضع به الحليب ونضعه على نار هادئة وعند تمام الغليان نقوم بوضع جميع المكونات ماعدا الثلج.

ثم نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متماسك.

ثم نقوم بتصفية السمنة والتخلص من المياه بشكل جيد.

ثم نقوم بتصفيتها والضغط عليها.

ثم بعد ذلك نقوم بأخذ تكلات الزبدة ونضعها في الوعاء المثلج.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء ونرفعه على النار ونضع به الزبدة ونترك حتى تسيح و تصبح سمنة.

ثم بعد ذلك نأخذها ونضعها في وعاء ونتركه حتى تبرد تماما.

ثم نضعها في الثلاجة حتى تتماسك.

ثم نقوم بتقطيعها مكعبات واستخدامها حسب الحاجة.

ثم نقوم بتقطيعها مكعبات واستخدامها حسب الحاجة. سوف نلاحظ بأن تلك الطريقة هي أفضل طريقة في صناعة السمن البلدي في المنزل بأقل المكونات وأقل التكاليف.

فوائد عمل السمن البلدي في المنزل

عندما نقوم بعمل السمن في المنزل نحصل على الكثير من الفوائد وهي.

تعطينا رائحة جيدة .

لا يوجد به اي مواد حافظة.

لا يوجد بها أي مواد مهدرجة.

لا يوجد بها أي مواد صناعية.

لا تكلفنا الكثير من النقود.

تكون بسيطة وسهلة ولا تأخذ وقت أو مجهود.

تتميز برائحتها الجيدة وطعمها الفلاحي بتاع زمان.

يمكن تحضير الزبدة في المنزل من خلال تسخين اللبن في قدر على نار متوسطة حتى يغلي ثم إضافة عصير الليمون أو الخل وتركه لمدة دقيقتين بعد ذلك، يتم رفع القدر عن النار وتركه لمدة 5 دقائق، ثم يتم سكب اللبن في مصفاة مغطاة بقطعة قماش نظيفة بإتباع تلك الخطوات والمقال السابق تحصلي على سمنه بلدي مرملة

تحضير السمنه البلدي

يجب ترك اللبن يغلي جيد ثم تركه في الثلاجة لمدة ليلة كاملةجمع القشطة من وش اللبن في الليلة التالية فصل القشطة عن السائل تمامًا باستخدام قفازات اليد البلاستيكية وضع القشطة على نار متوسطة الشعلة مع إضافة الملح.

تقليب القشطة باستمرار حتى تذوب تمامًا.

ترك القشطة على نار هادئة حتى يصبح لونها ذهبيًا تصفية السمن البلدي من الشوائب