الكنافة بالقشطة سهلة وسريعة بدون فرن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يكثر تناول الحلويات في فصل الشتاء نتيجة زيادة الإحساس بالجوع في الأيام الباردة، ولذلك تبحث ربات البيوت عن وصفات حلويات سهلة وسريعة، وتعتبر الكنافة بالقشطة من أسهل الوصفات التي تحضر بدون فرن وبطريقة بسيطة، وفي نفس الوقت مذاقها مميز وقليلة الدسم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع دوت الخليج طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل بطعم أفضل من المحلات.

مكونات الكنافة بالقشطة

نصف كيلو كنافة.

3 ملاعق كبيرة سمن.

كوب وربع شربات (قطر).

القشطة