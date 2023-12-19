«ياريت كنت عرفتها من زمان»..وصفات سحرية للجمال ونضارة البشرة بمكونات طبيعية منها الفازلين وزيت الزيتون لمدة 3 أيام بالطريقة دي..هتغير حياتك 200%

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحقيق بشرة نقية ومشرقة هو هدف ثابت يسعى إليه الكثير من النساء، ويعكس العناية الشخصية والجمال، لمساعدتك في الحصول على بشرة صحية ومشرقة، نقدم لك وصفة بسيطة وفعّالة باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في المنزل، وهي الفازلين وزيت الزيتون، هذه التركيبة لا تقلل فقط من لون البشرة وتجعلها ناعمة، ولكنها تعزز أيضًا إشراقها، لطيفتها الاستثنائية لا مثيل لها، حيث تقوم بتفتيح البشرة بمقدار 3 درجات من أول استخدام، بالإضافة إلى التخلص من التجاعيد، وشد البشرة، وجعلها واضحة وأكثر إشراقًا.

وصفات سحرية للجمال ونضارة البشرة بمكونات طبيعية منها الفازلين وزيت الزيتون

المكونات:

• قشر الليمون

• زيت الزيتون

• الفازلين

• نشا

تتفاعل هذه المكونات بشكل متناغم لتفتيح وتنعيم البشرة، قومي بتحضير الخليط بسهولة وضعيه على وجهك ويديك وقدميك، بعد التدليك لبضع دقائق، اتركيه لليلة كاملة دون الحاجة لغسله. للحصول على أفضل النتائج، استخدمي هذه الوصفة لمدة 3 أيام متتالية لكشف جمال ونضارة بشرتك.

إعداد وصفة لتفتيح البشرة باستخدام العسل والنشا وعصير الليمون

المكونات:

أرز مطحون

حليب

عصير ليمون

عسل أبيض

قومي بمزج هذه المكونات جيدًا للحصول على خليط يمكن توزيعه على البشرة وتركه حتى يجف، ثم فركه بحركات دائرية وشطف الوجه بالماء الفاتر. من المستحسن استخدام هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة، ويمكن الاستفادة من الوصفات والاستمتاع بنتائج مبهرة حيث يساعد على تفتيح البشرة.