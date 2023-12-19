"فكرة تساوي مليون جنيه" .. ضعي كيس الملح على أنبوبة البوتاجاز في فصل الشتاء ووفري فلوسك .. هتقول ياريتني جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هَتوفري فلوسك من خلال فكره جهنميه هتقدري تعمليها حيث أنه بالرغم من دخول الغاز الطبيعي في معظم المنازل إلا أنه ما زال بعض الناس يقومون باستعمال الأنابيب ولكن تظهر لهم مشكلة عند دخول فصل الشتاء وهو انتهاء الانبوبه بسرعه واعادة ملئها مما يجعلها تتكلف أموالا كثيرة وفي هذا المقال سوف نخبركم عن طريقه المحافظه على الأنبوبة أطول مدة طويلة ممكنة.

طريقة استخدام الملح لأنبوبة البوتاجاز

يمكن بكل سهولة المحافظة على أنبوبة الغاز لكي تعمل اطول فتره ممكنه من خلال القيام بوضع كيس من الملح بداخل الأنبوبة لان هذه الطريقه تساعد على تغيير الأنبوبة كل ستة أشهر فقط حيث ان الملح يتفاعل مع الغاز بشكل كبير وبالتالي يقلل من تراكم الكربون والأوساخ في الأنبوبة وهو الأمر الذي يؤدي الى تقليل استهلاك الغاز والمحافظة على البوتاجاز وبالتالي التقليل من الإنفاق على شراء الانابيب.

طريقة المحافظة على أداء البوتاجاز في الشتاء

تستطيعين المحافظة على أداء البوتاجاز في خلال فصل الشتاء من خلال اتباع الخطوات التالية: