علاج القشرة الدهنية أعرضها والأضرار الناجمة عنها بفروة الرأس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - علاج القشرة الدهنية أعرضها والأضرار الناجمة عنها تتسبب تغيرات الطقس وخاصة في فصل الشتاء و الهواء البارد في جفاف البشرة ومنها فروة الرأس مما يؤدي إلى ظهور قشور صغيرة مثيرة للحكة، وقشرة الرأس الناتجة عن التهاب الجلد الدهني حالة مزمنة تحتاج إلى علاجات متكررة وطويلة، يجب تنظيف فرشاة الشعر الخاصّة مرة كل أسبوعين على الأقل للتخلص من الجراثيم والطفيليات الموجودة فيها والتي قد تسبب نمو القشرة، فروة الرأس الصحية تمثل أساساً للشعر الصحي حيث تحتوي فروة الرأس على جذور الشعر لذلك يؤثر الضرر في فروة الرأس على صحة الشعر.

علاج القشرة الدهنية أعرضها

استخدم شامبو مناسب: اختر شامبو مُصمم خصيصاً للقشرة الدهنية، فهذه الشامبوهات تحتوي على مكونات مثل حمض الساليسيليك والزيوت الأساسية التي تساعد في تنظيم إفراز الزيوت وتقليل التهيج. تدليك فروة الرأس: قومي بتدليك فروة الرأس بلطف أثناء غسل الشعر، ذلك يساعد في تحفيز الدورة الدموية ويمكن أن يساعد في تخفيف التهيج والقشرة. التغذية المتوازنة: تناول وجبات غذائية صحية ومتوازنة تحتوي على العناصر الغذائية المهمة لصحة الشعر والجلد، مثل الأوميغا-3 وفيتامينات الب-complex. تجنب التوتر: الإجهاد والتوتر يمكن أن يزيدان من احتمالية ظهور القشرة الدهنية، حاول تنظيم وقتك واستخدام تقنيات الاسترخاء. أضرار القشرة الدهنية الحكة والتهيج: القشرة الدهنية يمكن أن تسبب حكة واحمرار في فروة الرأس، مما يؤدي إلى عدم الارتياح والاستيقاظ. تساقط الشعر: في بعض الحالات، قد تؤدي القشرة الدهنية إلى تساقط الشعر هذا قد يحدث نتيجة للالتهابات المرتبطة بالقشرة وتأثيرها على نمو الشعر. شعر دهني: تفاقم القشرة الدهنية قد يزيد من إفراز الزيوت من فروة الرأس، مما يمكن أن يجعل الشعر يبدو دهنيًا وغير منتعش.

تأثير على الثقة بالنفس: الشعور بعدم الارتياح من القشرة الدهنية والشعر الباهت قد يؤثر على الثقة بالنفس والراحة الشخصية. انخفاض الرطوبة الطبيعية: القشرة الدهنية قد تعمل على امتصاص الزيوت الطبيعية من فروة الرأس، مما يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد وفروة الرأس.

يجب تدليك فروة الرأس بلطف يساعد غالباً على عدم ظهور قشرة الرأس، تجنب ارتداء المنتجات الصناعية مثل القبعة والأوشحة وخاصة في الأجواء الحارة.