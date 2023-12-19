حضري الإفطار في 3 دقائق .. أفضل طريقة لكوكيز الشوكولاتة السريعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمكن تحضير كوكيز الشوكولاتة السريعة في دقائق معدودة من خلال الميكرويف، حيث أنها تعتبر وجبة غنية بالسكريات التي تساعد الجسم في الحصول على الطاقة اللازمة لنشاطه، فيمكن الاعتماد على هذه الوصفة كوجبة خفيفة أو وجبة إفطار أو كحلوى للأطفال.

مكونات كوكيز الشوكولاتة

يمكن عمل هذه الوصفة من خلال مجموعة من المكونات البسيطة داخل كل منزل، وتتمثل مكوناتها في التالي:

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية.

ربع كوب (55 جرام) من السكر البني.

نصف ملعقة صغيرة الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من البيض المخفوق.

6 ملاعق كبيرة من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ثمن ملعقة صغيرة ملح كوشر.

5 ونصف ملاعق كبيرة من رقائق الشوكولاتة. خطوات عمل كوكيز الشوكولاتة تعتبر هذه الوصفة من الوصفات السهلة التي يمكن اتباعها داخل المنزل للحصول على إفطار جيد، أو لعمل اللانش بوكس الخاص بالمدارس، وتتمثل الخطوات في التالي:

نحضر إناء واسع ونضع به السكر والزبدة والفانيليا وخلطهم جيدًا باستخدام المضرب اليدوي.

يتم إضافة البيض ثم الخفق حتى تختفي، ثم نضيف الدقيق والملح مع التقليب الجيد حتى تمتزج المكونات.

تضاف رقائق الشوكولاتة مع التقليب الجيد مرة أخرى.

نحضر الإناء للدخول للفرن عن طريق دهنها بالزبد، ثم نضع العجينة في الصينية في شكل دائري.

توضع العجينة في المايكروويف لمدة دقيقة ونصف فقط، حتى نحصل على تسوية جيدة.

نخرج الكوكيز ونتركها تبرد تمامًا قبل تقديمها.

القيمة الغذائية للوصفة

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الصحية التي يمكن الاعتماد عليها في الوجبات الجانبية، وتتمثل قيمتها في التالي:

العنصر الغذائي المحتوى لكل قطعة السعرات الحرارية 280 سعرة حرارية الدهون 15 جرام الكربوهيدرات 35 جرام البروتين 3 جرام

نصائح لنجاح الوصفة