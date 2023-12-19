اهش كيكة جربتها فى حياتى.. كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة بطعم رائع وصوص خطير هتبهر اولادك وضيوفك بدون تكاليف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة بطعم رائع ، كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة هي أفضل أنواع الكيك التي يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضيرها هي نوع من ضمن أنواع الكيك الشهي جدا والبسيط في تحضيره وذلك لأن مكوناتها بسيطة جدا وغير مرهقه أو مكلفة بالمرة أغلب هذه المكونات قد تتوفر فعليا داخل المنزل كما أن المكونات الأساسية التي تتواجد داخل هذه الكيكه قد تكون بسيطة جدا بل إنها تشعر الجميع بالسعادة أثناء رؤيتها وتناولها لذلك يمكنك أن تقومي بتصنيعها بكل سهولة حتى تستطيعي أن تكوني الأفضل دائما في تحضير كيكه الشوكولاته يمكن ان تضيفين عليها صوص الشوكولاتة الرائع اللذيذ.

كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة بطعم رائع

هناك طريقة بسيطة جدا سوف نقوم بعرضها عليكم اليوم لتحضير كيكة الحليب الدافئة أو الساخنة بالشوكولاتة ويمكن أن تقومي بتحضيرها بالحليب فقط لذلك عزيزي تابعي مقادير التاليه:

اثنين من البيض.

كوب من السكر.

نص كوب من الزيت .

ملعقة من الفانيليا.

كوب من الدقيق.

اثنين ملعقة من الزبدة.

ملعقة من البيكينج باودر

اثنين ملعقة من الكاكاو.

نص كوب من الحليب.

طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة