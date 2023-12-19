من غير شواية.. طريقة عمل شيش طاووق في الفرن بمكونات بسيطة وبخطوات أسهل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير من السيدات تحتاج إلى إعداد وصفات شهية محببة واليوم نحضر طريقة عمل شيش طاووق بمقادير سهلة وبسيطة وغير مكلفة بالمرة، حيث يفضل الكثير من الناس أطفال وكبار الأكلات المحضرة من الدجاج بجميع أنواعها، ومن أفضل الوجبات لدى الكثيرين هي الشيش طاووق، واليوم سوف نحضرها بدون الحاجة إلى شواية أو العقبات التي تقف في طريق كل سيدة في تحضير تلك الأكلة.

طريقة عمل شيش طاووق

من أجمل الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار هي طريقة تحضير شيش طاووق والتي تتكون من الدجاج، فهي أكلة مفضلة لدى الجميع وبجميع أشكالها وأنواعها لطعمها الرائع والشهي والطيب، ولكن تواجه بعض السيدات عقبة كبيرة بأنهن لا يمتلكن شواية سواء غاز أو غير ذلك، ولهذا احضرنا اليوم طريقة مميزة وهي وضعها في الفرن وبمكونات بسيطة وغير معقدة نحتاج فيها إلى المقادير التالية: