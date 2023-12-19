حضري كب كيك الشوفان بالشوكولاتة مشبع حلويات ريجيم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كب كيك الشوفان بالشوكولاتة هو حلى لذيذ وغني بالشوكولاتة، وهو صحي ومغذي، حيث يحتوي على الشوفان الذي يعد مصدر جيد للألياف والبروتينات، ويعد الشوفان هو حبوب كاملة غنية بالألياف الغذائية، والتي تساعد على الشعور بالشبع وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، كما أنه مصدر جيد للبروتينات، والتي تساعد على بناء العضلات والحفاظ عليها، كما أن كب كيك الشوفان هو خيار صحي من الحلويات، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة أو كحلوى، كما أنه خيار جيد للأطفال والأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي صحي.

مقادير كب كيك الشوفان

كوب شوفان مطحون.

2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة.

1 ملعقة صغيرة باكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة سكر دايت.

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

بيضة.

1/2 كوب حليب.

طريقة تحضير كب كيك الشوفان

في الأول نقوم بتحضير الفرن وتسخينه على درجة مئوية 180. ثم نحضر كروانه بحجم غويط ونخلط بها الشوفان والكاكاو البودرة والبكنج بودر والسكر. ثم نعمل على تحضير وعاء ثاني ونخفق به الزيت النباتي والبيض والحليب. بعد ذلك ضيفي خليط الزيت والبيض إلى خليط الشوفان، واخلطيهم حتى يتجانسوا سويا. بعدها املئي قوالب الكب كيك بالخليط، واتركيها في الفرن لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج تماما. ثم اخرجيها من الفرن، واتركيها تبرد تماما قبل تزيينها.

طريقة تزيين كب كيك الشوفان بالشوكولاتة

يمكنك تزيين كب كيك الشوفان بالشوكولاتة بالطرق التالية:

الشوكولاتة السائلة، يمكنك صب الشوكولاتة السائلة فوق الكب كيك، أو استخدام ملعقة لتغطيتها بالشوكولاتة. كريمة الشوكولاتة، يمكنك صنع كريمة الشوكولاتة بمزج الشوكولاتة السائلة مع الزبدة والسكر. الفواكه المجففة، يمكنك تزيين كب كيك الشوفان بالشوكولاتة بالفواكه المجففة، مثل الزبيب والمشمش المجفف. المكسرات، يمكنك تزيين كب كيك الشوفان بالشوكولاتة بالمكسرات، مثل اللوز والبندق. إذا كنت تفضلين أن يكون كب كيك الشوفان بالشوكولاتة أكثر صحة، يمكنك استخدام سكر ستيفيا أو العسل بدلا من السكر الأبيض. كما يمكنك استخدام نوع الشوفان الذي تفضلينه، سواء كان الشوفان الفوري أو الشوفان العادي.

مقادير كب كيك الشوفان بالبرتقال

1 كوب دقيق شوفان.

1/2 كوب دقيق قمح كامل.

1 بيضة.

1/4 كوب عسل أبيض أو سكر دايت حسب الرغبة.

1/4 كوب زيت نباتي.

1/4 كوب عصير برتقال طازج.

1/4 كوب لبن خالي الدسم.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

1/4 ملعقة صغيرة من القرفة.

1/4 ملعقة صغيرة نكهة برتقال السائلة.

رشة ملح.

طريقة تحضير كب كيك الشوفان بالبرتقال