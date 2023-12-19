انوثتك هيبقى ملهاش مثيل.. ضعي ملعقة من الفازلين على هذه المناطق قبل النوم وشاهدي المعجزة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الفازلين من المواد المرطبة التي تعمل على إزالة الجفاف من البشرة وتركها أكثر نعومة، ولكنه يدخل أيضا في العديد من الوصفات التي تساعد في التخلص من الغمقان والاستمرار الذي يصيب المناطق الحساسة، كما أنه آمن جدا على البشرة حيث أنه لا يحتوي على أي نوع من المواد الكيميائية التي تضر بالبشرة، لذلك نذكر لكم اليوم وصفة الفازلين لتفتيح المناطق الحساسه.

وصفة الفازلين لتبيض المناطق الحساسة

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الفعالة في القضاء على اسمرار المناطق الحساسة، لذلك إليكم أهم مكونات هذه الوصفة:

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

عصير نصف ليمونة صغيرة.

خطوات التحضير