فرحي أولادك وأسرتك بطريقة تحضير كيكة قدرة قادر بمكونات اقتصادية لعشاق الكريم كراميل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر كيكة قدرة قادر واحدة من أنواع الكيك السهلة التحضير والتي لا تتطلب وقتًا طويلًا أو مجهودًا كبيرًا، وإن مكوناتها بسيطة وتتوفر بسهولة في المنزل وبالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه الكيكة بنكهة رائعة ومميزة تجعلها خيارًا مثاليًا للتمتع بوقتك مع العائلة والأصدقاء، وتحتوي الكريم كراميل على طعم لا يقاوم وهي إحدى الحلويات الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة في فصل الشتاء، وحيث يستغل النساء الأجواء الباردة لتقديم أطباق شهية من الحلويات لإدخال الدفء والسعادة للمنزل.

طريقة تحضير كيكة قدرة قادر

مكونات الكيكة:

كوب وربع من دقيق الكيك.

كوبان من حليب السائل.

4 عدد بيضات.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث معالق من الحليب البودرة.

ربع كوب من الماء.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب يحتوي على الكاكاو الخام.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب الا ربع من السكر المحلي.

كوب صغير من حليب.

ملعقة كبيرة البكينج بودر.

قليل من الملح.

طريقة تحضير الكيكة:

قبل البدء في تحضير الكيكة، سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية واحضر صينية الخبز وادهنها بالزبدة ورشة بعض الدقيق لتجنب الالتصاق.

في وعاء كبير، قم بخفق اللبن السائل والبيض والفانيليا جيدًا حتى يمتزجوا بشكل جيد.

أضف الحليب البودرة والماء واستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات.

أضف السكر واستمر في الخفق حتى يذوب السكر تمامًا.

في وعاء منفصل، امزج الدقيق والكاكاو الخام والملح والبكينج بودر وثم أضف هذا الخليط التدريجيًا إلى خليط البيض والحليب، واستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات وتتشكل عجينة ناعمة.

أضف الزيت النباتي واستمر في الخفق حتى يتم دمجه بشكل جيد مع باقي المكونات.

صب العجينة في صينية الخبز المدهونة بالزبدة والدقيق.

ضع الصينية في الفرن المسخن مسبقًا واتركها تخبز لمدة 30-40 دقيقة، أو حتى تمر السكين النظيفة بسهولة عند إدخالها في وسط الكيكة.

بعد الانتهاء من الخبز، اترك الكيكة تبرد في الصينية لبضع دقائق، ثم قم بنقلها إلى رف تبريد لتبرد تمامًا.

بمجرد أن تبرد الكيكة تمامًا، يمكنك تزيينها كما ترغب ويمكنك استخدام الكريمة أو الجانش المفضل لديك، ورشة الشوكولاتة أو السكر.